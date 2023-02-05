«Передумали взлетать и начали экстренно тормозить»: самолет остался без шин на взлетной полосе в Пхукете

В аэропорту Пхукета в Таиланде застряли 306 пассажиров из-за инцидента с самолетом — при экстренном торможении были повреждены шины.
Борт по маршруту Пхукет — Москва авиакомпании Azur Air должен был вылететь 4 февраля в 13:00 по московскому времени.
— По предварительным данным, при движении воздушного судна по взлетно-посадочной полосе командиром экипажа принято решение о прекращении взлета по технической причине. В процессе экстренного торможения повреждены пневматические шины самолета, — объяснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Сейчас вылета ожидают 306 пассажиров, из них 38 детей. Они должны отправиться в Москву сегодня, 5 февраля.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.
Редакция НГС обратилась за комментариями в Azur Air.
Вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задержали почти на сутки в прошлом месяце.