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«Передумали взлетать и начали экстренно тормозить»: самолет остался без шин на взлетной полосе в Пхукете

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента

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Самолет получил повреждения

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В аэропорту Пхукета в Таиланде застряли 306 пассажиров из-за инцидента с самолетом — при экстренном торможении были повреждены шины.

Борт по маршруту Пхукет — Москва авиакомпании Azur Air должен был вылететь 4 февраля в 13:00 по московскому времени.

— По предварительным данным, при движении воздушного судна по взлетно-посадочной полосе командиром экипажа принято решение о прекращении взлета по технической причине. В процессе экстренного торможения повреждены пневматические шины самолета, — объяснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сейчас вылета ожидают 306 пассажиров, из них 38 детей. Они должны отправиться в Москву сегодня, 5 февраля.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Редакция НГС обратилась за комментариями в Azur Air.

Вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задержали почти на сутки в прошлом месяце.

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