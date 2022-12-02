Вылет рейса из Новосибирска в Таиланд задерживается на сутки — что говорят в Толмачево

Вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задерживается почти на сутки. Он должен был вылететь ночью 2 декабря. Об этом НГС рассказали пассажиры.
— У нас по билетам стоит время вылета —
По данным онлайн-табло Толмачево, самолет авиакомпании Azur Air должен вылететь в
— На данный момент рейс стоит на
Корреспонденту НГС не ответили на звонок в пресс-службе авиакомпании. Мы направили письменный запрос, чтобы узнать причины задержки рейса.
В конце ноября задержался первый рейс «Аэрофлота» из Новосибирска в Таиланд. Люди ждали его 9 часов.