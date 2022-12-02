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Вылет рейса из Новосибирска в Таиланд задерживается на сутки — что говорят в Толмачево

Самолет должен был улететь в 02:10

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Пассажиров обеспечили всем необходимым

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Вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задерживается почти на сутки. Он должен был вылететь ночью 2 декабря. Об этом НГС рассказали пассажиры.

— У нас по билетам стоит время вылета — 02:10. Изначально нам перенесли на 05:50, потом — на 10:30, потом — на 12:30, потом — на 16:25, потом — на 20:30, и сейчас стоит на начало следующих суток. Звонили в call-центр, девушка сказала, что всё в порядке, это чартерный рейс, так бывает, все полетят. У нас турпакет на 13 дней полных стоит 147 тысяч рублей. Есть из регионов люди. Мы местные, отслеживали динамику, просто не поехали в аэропорт, — рассказала пассажир рейса Анна.

По данным онлайн-табло Толмачево, самолет авиакомпании Azur Air должен вылететь в 00:00.

Вылет переносили несколько раз

Вылет переносили несколько раз

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— На данный момент рейс стоит на 23:30, причина задержки — неприбытие самолета. Авиакомпания обеспечила пассажиров всем необходимым, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Корреспонденту НГС не ответили на звонок в пресс-службе авиакомпании. Мы направили письменный запрос, чтобы узнать причины задержки рейса.

В конце ноября задержался первый рейс «Аэрофлота» из Новосибирска в Таиланд. Люди ждали его 9 часов.

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Azur AirПхукетТаиландТолмачево
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