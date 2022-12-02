Вылет рейса из Новосибирска в Таиланд задерживается на сутки — что говорят в Толмачево

Вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задерживается почти на сутки. Он должен был вылететь ночью 2 декабря. Об этом НГС рассказали пассажиры.



— У нас по билетам стоит время вылета — 02:10 . Изначально нам перенесли на 05:50 , потом — на 10:30 , потом — на 12:30 , потом — на 16:25 , потом — на 20:30 , и сейчас стоит на начало следующих суток. Звонили в call-центр, девушка сказала, что всё в порядке, это чартерный рейс, так бывает, все полетят. У нас турпакет на 13 дней полных стоит 147 тысяч рублей. Есть из регионов люди. Мы местные, отслеживали динамику, просто не поехали в аэропорт, — рассказала пассажир рейса Анна.