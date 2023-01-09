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Остановка рухнула под тяжестью снега в Новосибирске на улице Есенина

Фото появилось в местной группе

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Так теперь выглядит остановка

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Остановка рухнула под тяжестью снега на улице Есенина. Фото происшествия появилось в группе «Улица Есенина | Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Вот так сейчас выглядит остановка общественного транспорта «Магазин № 27», — подписали фото.

На снимке видно, что конструкция не выдержала нагрузки и завалилась.

Сегодня резкое похолодание и сильный ветер могут создать проблемы для горожан.

В декабре мэрия Новосибирска объявила аукцион на размещение 17 остановочных павильонов общественного транспорта. На это готовы потратить 1,6 миллиона рублей.

ЕсенинаОстановкаСнегРухнула остановка
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