Остановка рухнула под тяжестью снега в Новосибирске на улице Есенина

Остановка рухнула под тяжестью снега на улице Есенина. Фото происшествия появилось в группе «Улица Есенина | Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Вот так сейчас выглядит остановка общественного транспорта «Магазин
На снимке видно, что конструкция не выдержала нагрузки и завалилась.
Сегодня резкое похолодание и сильный ветер могут создать проблемы для горожан.
В декабре мэрия Новосибирска объявила аукцион на размещение 17 остановочных павильонов общественного транспорта. На это готовы потратить 1,6 миллиона рублей.