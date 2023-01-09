Порывы ветра до 23 м/с: мороз и ураган пришли в Новосибирск — экстренное предупреждение

В Новосибирске 9 января началось резкое похолодание — в течение дня температура опустится до -27 градусов. Также в городе будут серьезные порывы ветра.
— Сутки 9 января ожидается снег, мокрый снег с дождем, переходящие днем в снег, местами метели, гололедные явления, усиление ветра
В связи с этим ГУ МЧС по Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение, а РЭС перешли в режим повышенной готовности.
— В связи с погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений. В связи с этим оперативный персонал РЭС переведен в режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства, — объяснили в РЭС.
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