Порывы ветра до 23 м/с: мороз и ураган пришли в Новосибирск — экстренное предупреждение

В Новосибирске 9 января началось резкое похолодание — в течение дня температура опустится до -27 градусов. Также в городе будут серьезные порывы ветра.



— Сутки 9 января ожидается снег, мокрый снег с дождем, переходящие днем в снег, местами метели, гололедные явления, усиление ветра 18–23 м/с . Резкое похолодание в течение дня 9.01. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы, — говорится в сообщении Западно-Сибирского УГМС. — По области температура может опуститься до -27 градусов.

