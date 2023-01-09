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Порывы ветра до 23 м/с: мороз и ураган пришли в Новосибирск — экстренное предупреждение

На улице нужно быть сегодня аккуратнее

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Спасатели предупредили, что ветер может повредить кровли, деревья и другие конструкции

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В Новосибирске 9 января началось резкое похолодание — в течение дня температура опустится до -27 градусов. Также в городе будут серьезные порывы ветра.

— Сутки 9 января ожидается снег, мокрый снег с дождем, переходящие днем в снег, местами метели, гололедные явления, усиление ветра 18–23 м/с. Резкое похолодание в течение дня 9.01. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы, — говорится в сообщении Западно-Сибирского УГМС. — По области температура может опуститься до -27 градусов.

В связи с этим ГУ МЧС по Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение, а РЭС перешли в режим повышенной готовности.

— В связи с погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений. В связи с этим оперативный персонал РЭС переведен в режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства, — объяснили в РЭС.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что в Новосибирске уже вечером может быть -21... -23 градуса.

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Новосибирцы в первый рабочий день нового года встали в многокилометровые пробки. Затруднения на дорогах начались с 7 утра.

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