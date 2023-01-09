Пробки сковали Новосибирск в первый рабочий день нового года — смотрим, где не проехать

Новосибирцы в первый рабочий день нового года встали в многокилометровые пробки. Сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах на
Затруднения на дорогах начались с 7 утра.
Проехать очень трудно на площади Труда, улицах Станиславского, Ватутина, Троллейной, Широкой, Станционной. На правом берегу стоят улицы Большевистская, Кирова, местами Красный проспект.
В Новосибирске до 4 апреля перекрыли дорогу на улице Планировочной. Она примыкает к улице Широкой, часть которой также будут перекрывать, но по ночам.