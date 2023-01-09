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Пробки сковали Новосибирск в первый рабочий день нового года — смотрим, где не проехать

Движение осложнено по всему городу

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На площади Труда очень сложно проехать

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Новосибирцы в первый рабочий день нового года встали в многокилометровые пробки. Сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах на 8 баллов, такие же цифры показывает сервис «Яндекс».

Затруднения на дорогах начались с 7 утра.

Проехать очень трудно на площади Труда, улицах Станиславского, Ватутина, Троллейной, Широкой, Станционной. На правом берегу стоят улицы Большевистская, Кирова, местами Красный проспект.

Новый рабочий год для новосибирцев начался с пробок

Новый рабочий год для новосибирцев начался с пробок

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В Новосибирске до 4 апреля перекрыли дорогу на улице Планировочной. Она примыкает к улице Широкой, часть которой также будут перекрывать, но по ночам.

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