В Новосибирске до апреля перекрыли дорогу, по которой водители объезжали пробку возле площади Труда

В Новосибирске до 4 апреля перекрыли дорогу на улице Планировочной. Она примыкает к улице Широкой. Водители часто объезжают пробки на улице Ватутина и Котовского, которые там утром и вечером возникают в сторону площади Труда.
Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, ограничительные меры ввели в связи с проведением работ по выносу коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда. Их проводит ООО «Производственная фирма "ВИС"» в рамках строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске.
По этой же причине по 20 января по ночам будет ограничено движение по улице Широкой. Его перекроют на участке от площади Труда до Троллейной.