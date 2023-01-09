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В Новосибирске до апреля перекрыли дорогу, по которой водители объезжали пробку возле площади Труда

Ограничения связаны со строительством четвертого моста

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Улица Планировочная примыкает к улицам Широкой и Ватутина

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В Новосибирске до 4 апреля перекрыли дорогу на улице Планировочной. Она примыкает к улице Широкой. Водители часто объезжают пробки на улице Ватутина и Котовского, которые там утром и вечером возникают в сторону площади Труда.

Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, ограничительные меры ввели в связи с проведением работ по выносу коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда. Их проводит ООО «Производственная фирма "ВИС"» в рамках строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске.

По этой же причине по 20 января по ночам будет ограничено движение по улице Широкой. Его перекроют на участке от площади Труда до Троллейной.

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