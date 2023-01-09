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«Ладу», влетевшую в столб на Жуковского, пришлось резать — кадры работы спасателей МАСС

Машину пришлось вскрывать при помощи специального инструмента

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В аварии пострадали водитель и пассажирка автомобиля

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Новосибирские спасатели опубликовали видео с места ДТП на улице Жуковского в Заельцовском районе — сотрудники МАСС показали, как разрезали «Ладу».

Авария произошла вчера, 8 января 2022 года, в 12:30. По предварительной информации ОГИБДД по Новосибирску, 30-летний водитель отечественной легковушки по неустановленной пока причине врезался в фонарный столб.

Чтобы извлечь его и сидевшую рядом пассажирку из автомобиля, дорожным полицейским пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МАСС Новосибирска

— С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из автомобиля были деблокированы мужчина-водитель 1992 года рождения и женщина-пассажир 1994 года рождения. Оба пострадавших были переданы бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе. — Совместно с пожарными была обеспечена противопожарная безопасность транспортного средства и его стабилизация.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее НГС писал о серьезном ДТП, которое произошло в Болотнинском районе Новосибирской области. В аварии пострадали четыре человека, двоих зажало в машине.

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