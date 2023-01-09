«Ладу», влетевшую в столб на Жуковского, пришлось резать — кадры работы спасателей МАСС

Новосибирские спасатели опубликовали видео с места ДТП на улице Жуковского в Заельцовском районе — сотрудники МАСС показали, как разрезали «Ладу».
Авария произошла вчера, 8 января 2022 года, в 12:30. По предварительной информации ОГИБДД по Новосибирску,
Чтобы извлечь его и сидевшую рядом пассажирку из автомобиля, дорожным полицейским пришлось обратиться за помощью к спасателям.
— С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из автомобиля были деблокированы мужчина-водитель 1992 года рождения и женщина-пассажир 1994 года рождения. Оба пострадавших были переданы бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе. — Совместно с пожарными была обеспечена противопожарная безопасность транспортного средства и его стабилизация.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее НГС писал о серьезном ДТП, которое произошло в Болотнинском районе Новосибирской области. В аварии пострадали четыре человека, двоих зажало в машине.