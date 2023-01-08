Пострадали четверо, двое зажаты: серьезное ДТП произошло в Болотнинском районе

Днем 8 января в Болотнинском районе Новосибирска столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, двое оказались зажаты. На ликвидацию последствий аварии выезжали сотрудники МЧС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, авария случилась в 11:02 на
— Сотрудники МЧС России при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавших из искореженного транспортного средства и передали бригаде скорой помощи, — рассказали в МЧС.
Четверых пострадавших госпитализировали в ЦРБ с различными травмами.
— При нестабильной погоде быть внимательными как при передвижении внутри населенных пунктов, так и между ними. Неблагоприятные погодные условия осложняют дорожно-транспортную обстановку и приводят к увеличению количества ДТП, — напомнили в МЧС.
Сегодня днем еще одно ДТП случилось в Заельцовском районе. В результате пострадали мужчина и женщина.