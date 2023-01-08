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Пострадали четверо, двое зажаты: серьезное ДТП произошло в Болотнинском районе

На ликвидацию выезжали сотрудники МЧС

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Одну из машин выбросило в кювет

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Днем 8 января в Болотнинском районе Новосибирска столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, двое оказались зажаты. На ликвидацию последствий аварии выезжали сотрудники МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, авария случилась в 11:02 на 100-м километре трассы Р-255.

— Сотрудники МЧС России при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавших из искореженного транспортного средства и передали бригаде скорой помощи, — рассказали в МЧС.

Четверых пострадавших госпитализировали в ЦРБ с различными травмами.

Сотрудники МЧС на месте аварии

Сотрудники МЧС на месте аварии

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— При нестабильной погоде быть внимательными как при передвижении внутри населенных пунктов, так и между ними. Неблагоприятные погодные условия осложняют дорожно-транспортную обстановку и приводят к увеличению количества ДТП, — напомнили в МЧС.

Сегодня днем еще одно ДТП случилось в Заельцовском районе. В результате пострадали мужчина и женщина.

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