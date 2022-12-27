«Я убила их, потому что больна». Мать задушила трех детей: собрали всё, что известно о трагедии

26 декабря в Екатеринбурге произошла страшная трагедия. Многодетная мать Анастасия Петрова убила троих детей: младшей девочке было всего пять месяцев, а другим детям — десять и пятнадцать лет. По информации нашего источника, дети были задушены, а сама женщина могла совершить убийство, потеряв рассудок на религиозной почве.
Анастасия оставила две пугающие записки. В одной она утверждает, что серьезно больна, а в другой — что в ее детей вселились бесы. Наши коллеги из E1.RU попытались разобраться в этом странном деле и собрали всё, что известно об этой трагедии.
Первым делом предупредила родственников
О происшествии силовикам заявили родственники семьи. После убийства женщина сама разослала им СМС с новостью. Когда полиция прибыла в квартиру, было уже слишком поздно.
— Петрова говорила, что в нее вселились бесы. Когда криминалисты зашли в квартиру, она лежала на телах детей, — рассказала местная жительница. — Полиция сначала вывела ее в наручниках, а потом парня еще, так что, похоже, она там была не одна.
Следов крови на месте преступления практически нет. Квартира выглядит обычно: детская кроватка, открытые учебники на столе, личные вещи. О страшном убийстве говорят только две записки, оставленные матерью для мужа и родственников.
В одном из найденных писем сообщалось: «Я, Анастасия Петрова, убила своих детей, потому что серьезно больна и мне некому их передать на попечение в такое тяжелое время». Судя по всему, женщина хотела покончить с собой. Вот отрывок из второго письма:
— Мне приснилось убить детей, потому что я умираю от Беса полуденного, который попал в меня и Германа. Герман тоже прокажен Бесом полуденным. Глеб — блудом и гордыней, Анну укусил змей-искуситель Евы, это я сама видела, — пишет Анастасия. — Я сделала это ради спасения наших детей. Иисус Христос мне ответил, что забрал их в рай. Они уже в раю.
Текст этой записки уместился на четырех листах А4. Прочитать письмо полностью вы можете здесь. Смерть старшего сына Петрова описала как добровольную.
— Глеб ушел добровольно. Он хочет в рай, а не в ад. Аня и Герман — во сне, быстро, без страданий. Я умираю от обезвоживания, — утверждает текст записки.
Идеальная семья?
Петровы жили в съемной квартире на улице Бажова в Екатеринбурге около двух лет.
Соседи рассказывают, что мама часто гуляла с коляской во дворе, с соседями всегда здоровалась. В семье никто не пил и не курил. В общем чате дома она общалась редко.
— Абсолютно адекватные родители, — говорит Екатерина. — У нее старший сын спортом занимался и помогал всегда, всегда всё делал. Мы все в шоке. У мужа машина есть, он всегда сыновей возил и на спорт, и забирал, и про учебу разговаривали, он такой общительный. Ребенок просто умничка был. Это, наверное, послеродовая, скорее всего. Младшему-то ребенку пять месяцев.
Другая знакомая Анастасии Петровой утверждает, что женщина всегда была спокойной, буйным или странным характером не отличалась.
— Она работала в управлении Росреестра по Челябинской области. Хороший специалист, только уволилась в 2016 году, — добавила читательница E1.RU.
Друг погибшего 15-летнего подростка рассказал, что вроде бы глава семейства раньше работал в силовых структурах в Челябинске. Петровы, по словам парня, давали детям всё необходимое. Мальчики с увлечением занимались спортом, дзюдо и тхэквондо.
— У них была Skoda Octavia и Daewoo Matiz, но Daewoo Matiz они продали. Мать я не видел. Я до этого момента думал, она нормальная. Одеты были, достаточно дорогие вещи были. Ну всё, что требовалось подростку. Я их видел, только когда они с семьей гуляли и отдельно с отцом куда-то ездили, — рассказал подросток.
Однако один момент портит эту положительную картину. Соседи сообщили, что за день до трагедии слышали странный шум из квартиры семьи. Вызывать полицию тем не менее не решились.
— Накануне там были стуки сильные вообще, что-то типа как изгоняли кого-то. Я думала: что за сатанинские крики там? Это было вчера. Кричали: «Прекрати, прекрати!» Мы хотели вызвать полицию, но я думала — ругань. Потом всё притихло, думаю: ну ладно, поругались — и поругались, — добавила соседка.
Что дальше?
В квартире Петровых нашли множество икон и предметов культа. Мы обратились к религиоведу Алексею Старостину. Он уверяет, что, вероятнее всего, семья принадлежала к нетрадиционной религиозной организации.
— Процедура изгнания бесов есть и в православии, и в мусульманстве, но ее проводят священники или имамы. Что касается самостоятельных изгнаний бесов или нечистой силы, этого нет ни в одной из традиционных религий. Люди не имеют права и не должны этим заниматься, — рассказал Алексей Старостин. — Скорее всего, женщина находилась под воздействием псевдоправославной доктрины.
Этим вопросом уже занимаются следователи. Анастасия должна пройти психиатрическую экспертизу, которая установит, была ли она вменяемой в момент преступления.
— Врачи сначала должны признать подозреваемую невменяемой, а затем рекомендовать вид лечения. Есть три варианта: лечение в закрытых учреждениях строгого типа, общего типа либо амбулаторное, — говорит адвокат Сергей Колосовский. — У нас лиц, признанных невменяемыми, освобождают от уголовной ответственности.
Силовики возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних). Если многодетная мать окажется вменяемой, то ей грозит максимально 30 лет лишения свободы (пожизненный срок женщинам не дают).
— Есть еще и третий вариант — если суд признает существенным состояние аффекта. Но бывает и так, что люди совершают совершенно запредельные вещи и их признают вменяемыми, — отмечает эксперт.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.
Как мать могла убить собственных детей?
На этот счет есть несколько версий. Помимо воздействия религии, о которой говорилось выше, есть еще два варианта: постродовая депрессия или психическое расстройство. Михаил Перцель, врач-психотерапевт из Екатеринбурга, утверждает, что близкие должны были заметить признаки проблем у женщины.
— Распознать такие ситуации можно по высказываниям, по поведению человека. Для родственников и близких людей это повод обратить внимание, спросить, что происходит, — сказал Михаил Перцель E1.RU. — Однако бывает и такое, что ничего не заметно, человек себя никак не проявляет.
Версию с постродовой депрессией предположила и московский юрист Наталья Голоснова. Она обратила внимание на роль отца — если у Анастасии был тяжелый период, он обязательно должен был это заметить.
— На сегодняшний день мы не знаем точно, что там было на самом деле. Даже если внешне семья была абсолютно благополучной, такие ситуации не могут происходить на ровном месте, — добавляет Наталья Голоснова. — Женщине могла требоваться определенная помощь, но этого никто не замечал. Сейчас у всех достаточно много стресса, все в таком нервном состоянии находятся, поэтому на этом фоне может развиваться страх за будущее своих детей, казаться вселение каких-то потусторонних сущностей.
Всё о происходящем мы собираем в отдельном сюжете.