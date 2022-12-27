«Я убила их, потому что больна». Мать задушила трех детей: собрали всё, что известно о трагедии

Первым делом предупредила родственников

О происшествии силовикам заявили родственники семьи. После убийства женщина сама разослала им СМС с новостью. Когда полиция прибыла в квартиру, было уже слишком поздно.

— Петрова говорила, что в нее вселились бесы. Когда криминалисты зашли в квартиру, она лежала на телах детей, — рассказала местная жительница. — Полиция сначала вывела ее в наручниках, а потом парня еще, так что, похоже, она там была не одна.

Следов крови на месте преступления практически нет. Квартира выглядит обычно: детская кроватка, открытые учебники на столе, личные вещи. О страшном убийстве говорят только две записки, оставленные матерью для мужа и родственников.