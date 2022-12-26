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«Работала реанимация, не спасли»: лыжник умер в Заельцовском парке Новосибирска

Полиция проводит проверку

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Мужчину обнаружили гуляющие люди

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В Новосибирске в Заельцовском парке скончался лыжник. По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ. Инцидент произошел 25 декабря, в воскресенье, около 12:00.

— На лыжне умер мужчина, работала реанимация, не спасли. Примерно 70 лет ему на вид было, — сообщила в редакцию читательница НГС.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили смерть мужчины.

— 25 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни и без внешних признаков насильственной смерти. Мужчине 71 год. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным источника НГС, у мужчины были проблемы с сердцем и он мог скончаться от сердечного приступа.

В администрации Заельцовского парка корреспонденту НГС ответили, что не обладают информацией об инциденте.

В начале декабря в Новосибирске мужчина умер во время конфликта, случившегося после ДТП на перекрестке улиц Кошурникова и Фрунзе. По словам очевидцев, мужчина умер от сердечного приступа.

Заельцовский паркЛыжникСердечный приступ
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