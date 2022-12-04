В Новосибирске мужчина умер во время конфликта на дороге — до этого он попал в аварию

— В Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Дзержинском районе Новосибирска. На место прибыл экипаж ГИБДД. Предварительно установлено, что между участниками движения произошел конфликт, один из участников которого скончался по неустановленной пока причине. Все обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

