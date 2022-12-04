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В Новосибирске мужчина умер во время конфликта на дороге — до этого он попал в аварию

По словам очевидцев, мужчина умер от сердечного приступа

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По словам очевидцев, мужду участниками ДТП произошла драка

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В Новосибирске мужчина умер во время конфликта, случившегося после ДТП на перекрестке улиц Кошурникова и Фрунзе. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

— В Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Дзержинском районе Новосибирска. На место прибыл экипаж ГИБДД. Предварительно установлено, что между участниками движения произошел конфликт, один из участников которого скончался по неустановленной пока причине. Все обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

Как сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», в 16:30 около ТЦ «Сибирский Молл» произошло ДТП, после чего между участниками аварии развязалась драка. Как пишут участники группы, смерть мужчины могла наступить из-за остановки сердца.

Ранее в Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погиб один человек.

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