В Новосибирске мужчина умер во время конфликта на дороге — до этого он попал в аварию

В Новосибирске мужчина умер во время конфликта, случившегося после ДТП на перекрестке улиц Кошурникова и Фрунзе. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.
— В Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Дзержинском районе Новосибирска. На место прибыл экипаж ГИБДД. Предварительно установлено, что между участниками движения произошел конфликт, один из участников которого скончался по неустановленной пока причине. Все обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
Как сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», в 16:30 около ТЦ «Сибирский Молл» произошло ДТП, после чего между участниками аварии развязалась драка. Как пишут участники группы, смерть мужчины могла наступить из-за остановки сердца.
Ранее в Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погиб один человек.