Легковушка не уступила дорогу грузовику в Новосибирской области — водитель погиб на месте

Вечером 2 декабря в Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погиб один человек.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 18:00 на автодороге Р-254 «Иртыш».
— 66-летний водитель двигался на автомобиле ВАЗ 2114, со стороны с. Белехта в сторону р. п. Чаны. При пересечении автодороги Р-254 не уступил дорогу автомобилю «Фредлайнер»,56-летний водитель которого двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска, — сообщили в ведомстве.
В результате аварии погиб водитель автомобиля ВАЗ. Он скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
В конце ноября в Бердске Новосибирской области автомобиль Honda CR-V залетел на бетонный блок под путепроводов. Водитель скончался на месте аварии.