Под Новосибирском автомобиль залетел на бетонный блок — водитель погиб на месте ДТП

В Бердске автомобиль Honda CR-V залетел на бетонный блок под путепроводом. Водитель скончался на месте ДТП. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Авария произошла на выезде из города в сторону Искитима в 04:45. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, за рулем автомобиля был водитель 67 лет. Мужчина совершил наезд на опору путепровода.
— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1955 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Днем 23 ноября в Новосибирске на дамбе Бугринского моста водитель Mitsubishi Outlander выехал на тротуар и врезался в столб ЛЭП. После удара водитель оказался зажат в машине, автомобиль разжимали гидравлическим краном.