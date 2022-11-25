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Под Новосибирском автомобиль залетел на бетонный блок — водитель погиб на месте ДТП

За рулем был 67-летний водитель

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Авария произошла сегодня утром

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В Бердске автомобиль Honda CR-V залетел на бетонный блок под путепроводом. Водитель скончался на месте ДТП. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Авария произошла на выезде из города в сторону Искитима в 04:45. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, за рулем автомобиля был водитель 67 лет. Мужчина совершил наезд на опору путепровода.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1955 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Днем 23 ноября в Новосибирске на дамбе Бугринского моста водитель Mitsubishi Outlander выехал на тротуар и врезался в столб ЛЭП. После удара водитель оказался зажат в машине, автомобиль разжимали гидравлическим краном.

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