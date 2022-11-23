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Машину разжимали гидравлическим краном: видео последствий ДТП на дамбе Бугринского моста

Автомобиль вылетел на обочину и врезался в световую опору

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36-летнего водителя с травмами госпитализировали

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Днем 23 ноября Новосибирске на дамбе Бугринского моста водитель Mitsubishi Outlander выехал на тротуар и врезался в столб ЛЭП. После удара водитель оказался зажат в машине.

— При движении с левого на правый берег произошло столкновение автомобиля марки Mitsubishi Outlander со световой опорой. На место происшествия выехал экипаж спасателей, — сообщили спасатели МАСС.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента 36-летнего водителя вытащили из автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее в Краснозерском районе Новосибирской области произошло ДТП на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля КАМАЗ с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. В результате аварии погиб водитель автомобиля.

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Бугринский мостДТПНовосибирск
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