Машину разжимали гидравлическим краном: видео последствий ДТП на дамбе Бугринского моста

Днем 23 ноября Новосибирске на дамбе Бугринского моста водитель Mitsubishi Outlander выехал на тротуар и врезался в столб ЛЭП. После удара водитель оказался зажат в машине.
— При движении с левого на правый берег произошло столкновение автомобиля марки Mitsubishi Outlander со световой опорой. На место происшествия выехал экипаж спасателей, — сообщили спасатели МАСС.
С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента
Ранее в Краснозерском районе Новосибирской области произошло ДТП на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля КАМАЗ с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. В результате аварии погиб водитель автомобиля.