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Зона обрушения: обвал на Кузбассе обвалился грунт рядом с рудником «Шерегешский»

Ограничено движение автобусного маршрута в «старый Шерегеш»

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В домах на месте обрушения никто не живет

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Власти Таштагольского района выехали на место обрушения грунта вблизи рудника «Шерегешский», сообщили NGS42.RU в понедельник, 12 декабря, в пресс-службе администрации. Место происшествия оцеплено, пострадавших в результате инцидента нет.

По данным администрации, обвал грунта произошел в зоне обрушения рудника «Шерегешский» по улице Первомайской, между «старым Шерегешем» и «новым Шерегешем».

— Дороги и жилые дома не повреждены. Основная дорога перекрыта, выставлены посты, на время обследования ограничено движение автобусного маршрута в «старый Шерегеш». Имеется объезд. Пострадавших нет. На место выехали представители администрации района, администрации поселения, — сообщили в ведомстве.

Также собеседник портала уточнил, что в зоне обрушения никто не жил уже несколько лет, территорию оцепили. Он уточнил, что под местом обвала подземные работы не ведутся, произошедшее на работу шахты не повиляло.

Кадры с места происшествия появились в телеграм-канале «Открытый город», также фото опубликовали в «Инцидент Кузбасс».

Рудник «Шерегешской шахты» входит в АО «ЕВРАЗ ЗСМК». По данным сайта компании, в октябре прошлого года компания сообщила об инвестировании 4,5 миллиарда в рудник для его развития.

Новокузнецкий ЗСМК — крупнейшее в Сибири, одно из ведущих в России металлургических предприятий. Продукция комбината (арматура, прокат, рельсы и др.) широко используется в РФ и за рубежом при строительстве зданий, железных дорог, трамвайных путей.

По итогам 2020 года, по данным «Контур.Фокуса», выручка АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» составила 241,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 20,3 миллиарда рублей. ЗСМК управляется ООО «ЕВРАЗ».

На прошедших выходных НГС писал о том, что в Шерегеше турист припарковал машину на горнолыжной трассе. Посмотрите на это на видео.

ГрунтОбвалОбрушениеРудникШахта
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