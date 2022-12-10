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«Стоимость услуги — 100 тысяч в сутки»: в Шерегеше турист припарковал машину прямо на горнолыжной трассе

Компания «Каскад» отреагировала на нарушителя и составила прайс

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Наказали туриста или нет — не сообщается

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В Шерегеше турист оставил свой внедорожник на выкате одной из трасс компании «Каскад», сообщили в дирекции курорта. При этом на курорте действует запрет на проезд и парковку вблизи горнолыжных трасс.

В дирекции Шерегеша сообщили, что компания отреагировала на нарушителя и опубликовала стоимость «краш-услуги». В прикрепленном к официальному сообщению видео сообщается, что «стоимость услуги» для тех, кто хочет «заехать на трассы на личном авто и припарковать его», — 100 тысяч рублей в сутки.

— Дорогие туристы, приезжая на курорт, убедительно просим вас, оставайтесь людьми: ваше поведение может иметь неприятные последствия не только для вас, но и для других гостей курорта. А за демонстрацию «сверхспособностей» придется платить, — говорится в сообщении дирекции.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: dirsheregesh / Vk.com

Основной вид деятельности ООО «Каскад Курорт» — «перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками». Гендиректор компании — Владимир Прокудин. Учредитель — Татьяна Прокудина. До 2019 года половина компании принадлежала миллионеру Игорю Прокудину. На конец 2021 года, по данным «Контур.Фокуса», выручка компании составила 30,4 млн, а чистая прибыль — 3,9 млн.

Напомним, горнолыжный сезон в Шерегеше открыли 12 ноября. Наши коллеги с NGS42.ru вели онлайн-трансляцию праздника.

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