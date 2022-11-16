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Как в Новосибирске горело заброшенное здание РОВД — огненный фоторепортаж НГС

На тушение пожара привлекли силы и средства по повышенному номеру

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В здании размещался один из отделов полиции Новосибирска

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Вечером 16 ноября в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в неэксплуатируемом 4-этажном здании на улице Пархоменко 2-й переулок, где ранее размещался один из отделов полиции.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков выехал на место происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 19:40

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 19:40

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Из-за порывов ветра огонь перешел на кровлю здания

Из-за порывов ветра огонь перешел на кровлю здания

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К прибытию подразделений пожарной охраны пламя распространялось на втором и третьем этаже здания, а также на чердачном перекрытии. Из-за порывов ветра огонь перешел на кровлю постройки.

По оперативной информации, пострадавших нет

По оперативной информации, пострадавших нет

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— Газодымозащитники при помощи автолестницы проникли на второй этаж для проверки помещения на наличие людей. По оперативной информации, пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия создали штаб пожаротушения

На месте происшествия создали штаб пожаротушения

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Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на месте происшествия специалисты создали штаб пожаротушения, локализовать возгорание удалось за 38 минут.

На тушение пожара привлекли силы и средства по повышенному номеру

На тушение пожара привлекли силы и средства по повышенному номеру

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Пожарные тушат возгорание с западной и восточной части здания

Пожарные тушат возгорание с западной и восточной части здания

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— Огнеборцы работают на нескольких боевых участках — тушат с западной и восточной части здания. На тушение специалисты МЧС России подали четыре ствола и проложили магистральную линию от ближайшего пожарного гидранта, — указано в сообщении.

По данным ведомства, площадь возгорания предварительно составила <nobr class="_">800 квадратных</nobr> метров

По данным ведомства, площадь возгорания предварительно составила 800 квадратных метров

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На происшествие реагировали <nobr class="_">63 человека</nobr> и <nobr class="_">19 единиц</nobr> техники

На происшествие реагировали 63 человека и 19 единиц техники

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, во время тушения произошло частичное обрушение перекрытий здания

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, во время тушения произошло частичное обрушение перекрытий здания

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— Руководитель тушения пожара принял решение о создании дополнительных боевых участков для минимизации последствий возгорания. Огнеборцы проложили еще несколько магистральных линий, — сообщили в ведомстве.

Для ликвидации открытого горения потребовалось еще около часа

Для ликвидации открытого горения потребовалось еще около часа

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Как сообщили в ведомстве, сейчас специалисты проливают сгоревшие конструкции

Как сообщили в ведомстве, сейчас специалисты проливают сгоревшие конструкции

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В начале ноября в микрорайоне Матвеевка в Новосибирске на трассе вспыхнул автомобиль Mercedes-Benz. Машина загорелась прямо на ходу.

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