Как в Новосибирске горело заброшенное здание РОВД — огненный фоторепортаж НГС

Вечером 16 ноября в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в неэксплуатируемом
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков выехал на место происшествия.
К прибытию подразделений пожарной охраны пламя распространялось на втором и третьем этаже здания, а также на чердачном перекрытии. Из-за порывов ветра огонь перешел на кровлю постройки.
— Газодымозащитники при помощи автолестницы проникли на второй этаж для проверки помещения на наличие людей. По оперативной информации, пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на месте происшествия специалисты создали штаб пожаротушения, локализовать возгорание удалось за 38 минут.
— Огнеборцы работают на нескольких боевых участках — тушат с западной и восточной части здания. На тушение специалисты МЧС России подали четыре ствола и проложили магистральную линию от ближайшего пожарного гидранта, — указано в сообщении.
— Руководитель тушения пожара принял решение о создании дополнительных боевых участков для минимизации последствий возгорания. Огнеборцы проложили еще несколько магистральных линий, — сообщили в ведомстве.
В начале ноября в микрорайоне Матвеевка в Новосибирске на трассе вспыхнул автомобиль Mercedes-Benz. Машина загорелась прямо на ходу.