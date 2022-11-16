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СрочноЧетырехэтажка вспыхнула в Новосибирске
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Четырехэтажка вспыхнула в Новосибирске — видео

На месте происшествия работают пожарные

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Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска

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Вечером 16 ноября в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Возгорание попало на видео одного из читателей НГС.

По словам читателя издания, горит 4-этажное здание на Пархоменко 2-й переулок вблизи парка им. Кирова.

Публикуем видео.


По словам горожан, пожар начался около 20 часов, на месте работают специальные службы. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Вызов есть, информация уточняется, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе регионального МЧС также отметили, что возгорание произошло в неэксплуатируемом здании. По данным 2ГИС, рядом с ним находятся Травмпункт и 4-этажное общежитие.

12 ноября в Новосибирске загорелась квартира. Инцидент произошел на улице Столетова, 17/1 около 14:00.

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