Четырехэтажка вспыхнула в Новосибирске — видео

Вечером 16 ноября в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Возгорание попало на видео одного из читателей НГС.
По словам читателя издания, горит
Публикуем видео.
По словам горожан, пожар начался около 20 часов, на месте работают специальные службы. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Вызов есть, информация уточняется, — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе регионального МЧС также отметили, что возгорание произошло в неэксплуатируемом здании. По данным 2ГИС, рядом с ним находятся Травмпункт и
12 ноября в Новосибирске загорелась квартира. Инцидент произошел на улице Столетова, 17/1 около 14:00.