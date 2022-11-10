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Mercedes-Benz загорелся на трассе в Матвеевке — пожар попал на видео

Как сообщили в МЧС, автомобиль загорелся прямо на ходу

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Водитель в пожаре не пострадал

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В Новосибирске в микрорайоне Матвеевка вспыхнул автомобиль Mercedes-Benz. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, машина загорелась прямо на ходу.

— В 15:33 поступило сообщение о загоревшемся автомобиле по адресу Старое шоссе, 65/1. Через четыре минуты на место приехал пожарный расчет, к этому времени автомобиль полностью был охвачен огнем, — сообщили в ведомстве.

По данным пожарных, водитель не пострадал. Причина возгорания уточняется.

В начале июня на улице Учительской в Новосибирске во дворе дома сгорел седан Hyundai Solaris.

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