Седан сгорел во дворе на Учительской — пожар со взрывами попал на видео
На ролике видно, как огонь полностью охватил машину
Седан Hyundai Solaris сгорел во дворе дома на улице Учительской в Новосибирске. Инцидент произошел 5 июня около 22:00.
В группе «АСТ-54» опубликовано видео очевидцев. На нем видно, как машина полностью охвачена огнем и взрывается.
Пожарные выехали на вызов в 22:35. Очевидцы сообщили, что загорелся автомобиль.
— В 22:43 пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано в 22:44. Огнем поврежден автомобиль на площади
В январе в Новосибирске на улице Немировича-Данченко сгорел пассажирский автобус.