СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 61.97
eur 65.92
Тема дняВодитель Hyundai скрылась после смертельного ДТП
Все новости
Все новости

Седан сгорел во дворе на Учительской — пожар со взрывами попал на видео

На ролике видно, как огонь полностью охватил машину

2 075
С огнем пожарные справились за несколько минут

С огнем пожарные справились за несколько минут

Поделиться

Седан Hyundai Solaris сгорел во дворе дома на улице Учительской в Новосибирске. Инцидент произошел 5 июня около 22:00.

В группе «АСТ-54» опубликовано видео очевидцев. На нем видно, как машина полностью охвачена огнем и взрывается.

Пожарные выехали на вызов в 22:35. Очевидцы сообщили, что загорелся автомобиль.

— В 22:43 пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано в 22:44. Огнем поврежден автомобиль на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В январе в Новосибирске на улице Немировича-Данченко сгорел пассажирский автобус.

По теме

автомобиль сгорелпожармашина сгорела
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2