Крушение Су-34 в Ейске и окончание частичной мобилизации в Москве: новости вокруг СВО за 17 октября

МЧС подтвердило, что при крушении самолета погибли два человека.



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Суд арестовал еще троих подозреваемых в теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы арестовал подозреваемых в теракте на Крымском мосту до 8 декабря. Как сообщила MSK1.RU пресс-секретарь суда, всем фигурантам вменяют пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 — террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший смерть человека и значительный имущественный ущерб. По данной статье арестованным грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас они арестованы до 8 декабря.

