Появилось второе видео странного инцидента на дороге на Пермитина — полиция начала проверку

— На видео попал и пакет около дерева, который выбросил один из мужчин. Номер не очень видно, но, думаю, в органах сделают экспертизу. Я так понимаю, что мужчину сбили, и он отлетел метра на четыре, после чего его отнесли в машину, — предположил читатель НГС.