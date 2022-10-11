Появилось второе видео странного инцидента на дороге на Пермитина — полиция начала проверку
Автор нового ролика заявляет, что снял с другого ракурса машину, в которую затащили человека
В полиции Новосибирска начали проверку из-за появления в соцсетях и публикациях в СМИ странного видео — на нем двое забирают с дороги в машину лежащего мужчину. Инцидент, по словам очевидцев, произошел 9 октября около 20:00 на улице Пермитина.
Сегодня появилось второе видео от другого очевидца, который обратился в редакцию НГС. Автор ролика заявляет, что видел, как «двое мужчин тащили человека на заднее сидение». Качество видео не позволяет в этом убедиться. Но, по словам свидетеля, на видео заметна машина, в которую посадили человека без сознания и можно даже увидеть часть номера. Автомобиль стоит сразу за пешеходным переходом.
— На видео попал и пакет около дерева, который выбросил один из мужчин. Номер не очень видно, но, думаю, в органах сделают экспертизу. Я так понимаю, что мужчину сбили, и он отлетел метра на четыре, после чего его отнесли в машину, — предположил читатель НГС.
Очевидец в переписке с корреспондентом НГС попросил сохранить его анонимность. В полицию с заявлением мужчина не обращался.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информации о подобном ДТП в ГИБДД не поступало.
— Проводится проверка по данному факту после появления видео, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На первом видео, которое было опубликовано накануне, другой очевидец также заявлял о ДТП, во время которого мужчину сбили. Но момент наезда на ролик не попал.
На видео попало, как двое подходят к лежащему на дороге в неестественной позе мужчине. Один из подошедших взял пакет у лежащего и выбросил в кусты. Затем мужчины потащили обездвиженного человека за руки к машине.
Полиция просит обратиться всех очевидцев данного происшествия по номеру 112 или 102.
Ранее НГС рассказывал, как водитель на трассе насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирской области.