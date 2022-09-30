Новосибирца арестовали за поиск исполнителей для поджогов военкоматов

В Новосибирске арестован 23-летний безработный мужчина. Его подозревают в том, что он искал исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области.

По информации, опубликованной в телеграм-канале правительства НСО, мужчину установило УФСБ по Новосибирской области. Предполагается, что мужчина выполнял задание иностранных заказчиков.

