Новосибирца арестовали за поиск исполнителей для поджогов военкоматов
Предполагается, что мужчина искал исполнителей по заданию иностранных заказчиков
В Новосибирске арестован 23-летний безработный мужчина. Его подозревают в том, что он искал исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области.
По информации, опубликованной в телеграм-канале правительства НСО, мужчину установило УФСБ по Новосибирской области. Предполагается, что мужчина выполнял задание иностранных заказчиков.
Также там отмечается, что поджоги предполагалось совершить с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на организацию совершения террористического акта). Мужчину задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Напомним, что утром 29 сентября попытались поджечь военкомат Кировского и Ленинского районов.