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Тема дняАрестован за поиск людей для поджогов военкоматов
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Новосибирца арестовали за поиск исполнителей для поджогов военкоматов

Предполагается, что мужчина искал исполнителей по заданию иностранных заказчиков

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Арестован 23-летний безработный

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В Новосибирске арестован 23-летний безработный мужчина. Его подозревают в том, что он искал исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области.

По информации, опубликованной в телеграм-канале правительства НСО, мужчину установило УФСБ по Новосибирской области. Предполагается, что мужчина выполнял задание иностранных заказчиков.

Также там отмечается, что поджоги предполагалось совершить с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на организацию совершения террористического акта). Мужчину задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, что утром 29 сентября попытались поджечь военкомат Кировского и Ленинского районов.

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