Новосибирец на легковушке вылетел с дороги и въехал в будущий парк, где высаживали деревья. Публикуем видео аварии
В ДТП никто не пострадал
Под Новосибирском 19 сентября на станции Мочище водитель легковушки чуть не сбил сотрудников сельской администрации, которые высаживали деревья. Как рассказали НГС в пресс-службе администрации Новосибирского района, инцидент произошел на улице Линейной, напротив дома
— Сегодня сотрудники администрации станции Мочище высаживали деревья. Сегодня посадили 100 елей, там разбивают парк. Во время посадки машина вылетела с дороги. К счастью, никто не пострадал во время инцидента, — сообщили в муниципалитете.
В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию об инциденте.
— На трассе, напротив того места, где садили деревья, машина вылетела с дороги. Никто не пострадал, — пояснили в ведомстве.
Напомним, вечером 18 сентября на улице Есенина в Новосибирске водитель «Тойоты-Пассо» сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку.