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Новосибирец на легковушке вылетел с дороги и въехал в будущий парк, где высаживали деревья. Публикуем видео аварии

В ДТП никто не пострадал

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Сотрудники администрации высадили 100 елей

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Под Новосибирском 19 сентября на станции Мочище водитель легковушки чуть не сбил сотрудников сельской администрации, которые высаживали деревья. Как рассказали НГС в пресс-службе администрации Новосибирского района, инцидент произошел на улице Линейной, напротив дома № 188.

— Сегодня сотрудники администрации станции Мочище высаживали деревья. Сегодня посадили 100 елей, там разбивают парк. Во время посадки машина вылетела с дороги. К счастью, никто не пострадал во время инцидента, — сообщили в муниципалитете.

В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию об инциденте.

— На трассе, напротив того места, где садили деревья, машина вылетела с дороги. Никто не пострадал, — пояснили в ведомстве.

Напомним, вечером 18 сентября на улице Есенина в Новосибирске водитель «Тойоты-Пассо» сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку.

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