В СК уточнили, на какого гида было заведено уголовное дело после трагедии на Камчатке
Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг
В Следственном комитете Камчатского края уточнили, в отношении какого гида завели уголовное дело после гибели альпинистов на Камчатке.
По информации пресс-службы СК, фигурантом является погибший новосибирский гид Андрей Мищенко. Камчатские следователи завели уголовное дело по факту гибели людей на Ключевской сопке. Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более человек.
По этой же статье завели уголовное дело на руководителя турфирмы «Экстрим тайм», его задержали в Новосибирске 5 сентября.
Первое уголовное дело было заведено еще 3 сентября Следственным комитетом Камчатского края по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
О втором уголовном деле — в отношении гида и руководителя — Следственный комитет России сообщил 5 сентября.
Трагедия произошла 3 сентября на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. В восхождении участвовали 10 туристов из разных регионов России и два гида-инструктора.