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Гибель альпинистов на Камчатке

В СК уточнили, на какого гида было заведено уголовное дело после трагедии на Камчатке

Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг

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Андрей Мищенко был опытным инструктором и не раз поднимался на вулкан

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В Следственном комитете Камчатского края уточнили, в отношении какого гида завели уголовное дело после гибели альпинистов на Камчатке.

По информации пресс-службы СК, фигурантом является погибший новосибирский гид Андрей Мищенко. Камчатские следователи завели уголовное дело по факту гибели людей на Ключевской сопке. Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более человек.

По этой же статье завели уголовное дело на руководителя турфирмы «Экстрим тайм», его задержали в Новосибирске 5 сентября.

Первое уголовное дело было заведено еще 3 сентября Следственным комитетом Камчатского края по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

О втором уголовном деле — в отношении гида и руководителя — Следственный комитет России сообщил 5 сентября.

Трагедия произошла 3 сентября на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. В восхождении участвовали 10 туристов из разных регионов России и два гида-инструктора.

АльпинистВулканТрагедия на Ключевской сопке
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