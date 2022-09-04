15-летний мотоциклист и его знакомая пострадали в ДТП в Новосибирске
Водитель мотоцикла оказался без прав
4 сентября в Кировском районе Новосибирска водитель автомобиля Nissan Cube врезался в 15-летнего мотоциклиста без прав и его 14-летнюю пассажирку. ДТП произошло на улице Новоуральской.
— 41-летний водитель на автомобиле Nissan Cube при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и напротив дома 23а по улице Новоуральской совершил столкновение с мотоциклом Regulmoto, который двигался по главной дороге, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
В результате аварии несовершеннолетних водителя мотоцикла и пассажирку увезли в больницу, характер травм уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.
23 августа произошло смертельное ДТП с участием мопеда. Авария случилась на пересечении улиц Кирова и Автогенной в Октябрьском районе.