У совладельца шахты в Кузбассе затонула
40-метровая яхта в Италии — она стоит несколько десятков миллионов
Геннадий Айвазян — совладелец одной из крупнейших компаний Кузбасса
В Италии примерно в 9 морских милях от побережья Катандзаро-Марина затонула
Яхта Saga затонула несколько дней назад. Экипаж судна не пострадал. Людей с яхты пересадили сначала на патрульный катер, а потом — на буксир, который прибыл спасать яхту. После того как людей с яхты достали, ухудшились погодные условия и буксировка оказалась опасна.
— Морской персонал SAGA, находившийся на борту буксира, был переведен на патрульный катер
Геннадий Айвазян, по данным НГС42, — совладелец угольной компании «Анжерская-Южная» и угольного трейдера Krutrade. Как сообщает «Коммерсант», Krutrade связан с компанией Кузбасса «Кузбассразрезуголь». В Krutrade AG идут основные доходы от одной из крупнейших угольных компаний.
По данным «Контур.Фокуса», в котором не отображается Krutrade, Геннадий Айвазян имеет 20% компании ООО «Ресурс». Выручка этой компании, которая занимается добычей и обогащением угля, за 2021 год составила 7,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 10,2 миллиарда рублей. Также Геннадий Айвазян владеет 13,8% угольной компании «Анжерская-Южная», чья выручка составила 6,2 миллиарда, а чистая прибыль — 2,7 миллиарда.
Кузбасский миллиардер, совладелец ООО «Разрез Кузнецкий Южный» Тимур Франк пострадал во время крушения самолета на аэродроме Танай.