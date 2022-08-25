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У совладельца шахты в Кузбассе затонула 40-метровая яхта в Италии — она стоит несколько десятков миллионов

Геннадий Айвазян — совладелец одной из крупнейших компаний Кузбасса

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Яхта затонула на этой неделе

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В Италии примерно в 9 морских милях от побережья Катандзаро-Марина затонула 40-метровая яхта, стоимость которой оценивают в несколько десятков миллионов долларов. Как сообщает итальянская газета La Gazzetta Del Mezzogiorno, яхта принадлежала кузбасскому олигарху Геннадию Айвазяну.

Яхта Saga затонула несколько дней назад. Экипаж судна не пострадал. Людей с яхты пересадили сначала на патрульный катер, а потом — на буксир, который прибыл спасать яхту. После того как людей с яхты достали, ухудшились погодные условия и буксировка оказалась опасна.

— Морской персонал SAGA, находившийся на борту буксира, был переведен на патрульный катер CP 321 и в настоящее время доставлен в Катандзаро-Марина. Причины затопления водного пути неизвестны. Местным морским управлением Катандзаро-Марина будет начато административное расследование для проверки обстоятельств, — сообщили журналисты La Gazzetta Del Mezzogiorno.

Геннадий Айвазян, по данным НГС42, — совладелец угольной компании «Анжерская-Южная» и угольного трейдера Krutrade. Как сообщает «Коммерсант», Krutrade связан с компанией Кузбасса «Кузбассразрезуголь». В Krutrade AG идут основные доходы от одной из крупнейших угольных компаний.

По данным «Контур.Фокуса», в котором не отображается Krutrade, Геннадий Айвазян имеет 20% компании ООО «Ресурс». Выручка этой компании, которая занимается добычей и обогащением угля, за 2021 год составила 7,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 10,2 миллиарда рублей. Также Геннадий Айвазян владеет 13,8% угольной компании «Анжерская-Южная», чья выручка составила 6,2 миллиарда, а чистая прибыль — 2,7 миллиарда.

Кузбасский миллиардер, совладелец ООО «Разрез Кузнецкий Южный» Тимур Франк пострадал во время крушения самолета на аэродроме Танай.

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