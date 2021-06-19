Сибирский миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении самолета в Кузбассе

Кузбасский миллиардер, совладелец ООО «Разрез Кузнецкий Южный» Тимур Франк пострадал во время крушения самолета на аэродроме Танай. Пока о его состоянии точной информации нет, однако известно, что он выжил.
— Мы в курсе ситуации. Пока официального комментария давать не можем. Как только будет понятна ситуация и сформирована официальная позиция — мы немедленно дадим знать, — сказали NGS42.RU в пресс-службе угольного разреза.
Ранее имя Франка было опубликовано в списке пострадавших и погибших при крушении Л-410.
В Кузбасском центре медицины катастроф нашим коллегам сообщили о том, что во время крушения погибли 4 человека, еще 4 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, 11 человек находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Их доставили в медучреждения Кемерово и Ленинска-Кузнецкого для диагностики травм и решения о госпитализации. Однако имена тех, кто находится в тяжелом и легком состоянии, не сообщаются.
Тимур Франк является совладельцем ООО «Альфа» (
Подробности крушения самолета в Кемеровской области в этой онлайн-трансляции.