Сибирский миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении самолета в Кузбассе

Кузбасский миллиардер, совладелец ООО «Разрез Кузнецкий Южный» Тимур Франк пострадал во время крушения самолета на аэродроме Танай. Пока о его состоянии точной информации нет, однако известно, что он выжил.

— Мы в курсе ситуации. Пока официального комментария давать не можем. Как только будет понятна ситуация и сформирована официальная позиция — мы немедленно дадим знать, — сказали NGS42.RU в пресс-службе угольного разреза.

Ранее имя Франка было опубликовано в списке пострадавших и погибших при крушении Л-410.