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Тема дняВ Кузбассе разбился маленький самолет

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Сибирский миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении самолета в Кузбассе

Информации о его состоянии пока нет

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Тимур Франк — крайний справа

Тимур Франк — крайний справа

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Кузбасский миллиардер, совладелец ООО «Разрез Кузнецкий Южный» Тимур Франк пострадал во время крушения самолета на аэродроме Танай. Пока о его состоянии точной информации нет, однако известно, что он выжил.

— Мы в курсе ситуации. Пока официального комментария давать не можем. Как только будет понятна ситуация и сформирована официальная позиция — мы немедленно дадим знать, — сказали NGS42.RU в пресс-службе угольного разреза.

Ранее имя Франка было опубликовано в списке пострадавших и погибших при крушении Л-410.

В Кузбасском центре медицины катастроф нашим коллегам сообщили о том, что во время крушения погибли 4 человека, еще 4 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, 11 человек находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Их доставили в медучреждения Кемерово и Ленинска-Кузнецкого для диагностики травм и решения о госпитализации. Однако имена тех, кто находится в тяжелом и легком состоянии, не сообщаются.

СЮЖЕТ

Крушение самолета на Танае

Тимур Франк является совладельцем ООО «Альфа» (69%), которое владеет 44% акций ООО «Разрез Кузнецкий Южный». Разрез находится на территории Новокузнецкого района и Мысков. Его проектная мощность оценивается в 2,2 миллиона тонн угля в год. В 2020 году компания оказалась в центре скандала из-за строительства углепогрузочной станции возле деревни Черемзы. После долгого конфликта власти Кузбасса отменили строительство объекта.

Подробности крушения самолета в Кемеровской области в этой онлайн-трансляции.

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Кузбасскрушениекрушение самолетаКемеровская областьТимур Франк
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