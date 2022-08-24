Водителя скорой помощи осудили за гибель ребенка на тротуаре — ущерб семье будет оплачивать его работодатель
Автомобилиста приговорили к реальному лишению свободы
24 августа в Дзержинском районном суде огласили приговор по делу 51-летнего водителя скорой помощи Андрея Карманова. Осенью прошлого года он задавил на тротуаре 7-летнюю девочку.
Трагедия произошла 11 октября 2021 года. Около дома №56 по улице Трикотажной Карманов за рулем служебной Газели разворачивался на пешеходной дорожке. Машина сбила ребёнка, который получил травмы несовместимые с жизнью. Водителя обвинили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Отец погибшей девочки в беседе с журналистом НГС отмечал, что поначалу Карманов свою вину не признал, уверяя, что только «толкнул» ребёнка корпусом автомобиля. Затем подсудимый кардинально изменил свою позицию, признавшись, что ребёнок погиб из-за его неосторожного вождения.
— Приговором суда Андрею Карманову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 2,5 года. Кроме того семье погибшей девочки подсудимый должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей, — заявила НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.
Суд также постановил взыскать с работодателя Андрея Карманова компенсацию материального вреда, нанесенного семье ребёнка: ГБУ НСО «Медтранс» должно выплатить 66 тысяч рублей родителям девочки.
На прошлой неделе жительницу Новосибирска приговорили к 5 годам колонии общего режима за пьяное ДТП, в результате которого погибла женщина, стоявшая на автобусной остановке.