Сибирячку отправили на 5 лет в колонию за пьяную аварию на остановке: она насмерть сбила женщину
В ДТП пострадали еще два человека
В Новосибирске суд Первомайского района вынес приговор женщине-водителю, которая насмерть сбила женщину на остановке КСМ 13 ноября 2021 года.
Как ранее сообщали в Госавтоинспекции Новосибирска, водитель была за рулем автомобиля Lexus. В аварии также пострадали двое мужчин-пешеходов, их доставили в больницу.
Суд вынес приговор 15 августа 2022 года. Женщину судили по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (
— Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, — сообщил НГС помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.
Прокуратура Первомайского района получила приговор, сейчас оценивается законность принятого судом решения. В силу оно еще не вступило.
Накануне суд вынес приговор новосибирцу, которого обвинили в смертельном ДТП в Кемеровской области. Его приговорили к трем годам лишения свободы.