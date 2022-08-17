Сибирячку отправили на 5 лет в колонию за пьяную аварию на остановке: она насмерть сбила женщину

Прокуратура Первомайского района получила приговор, сейчас оценивается законность принятого судом решения. В силу оно еще не вступило.

Накануне суд вынес приговор новосибирцу, которого обвинили в смертельном ДТП в Кемеровской области. Его приговорили к трем годам лишения свободы.