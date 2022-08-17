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Сибирячку отправили на 5 лет в колонию за пьяную аварию на остановке: она насмерть сбила женщину

В ДТП пострадали еще два человека

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Машина перевернулась на бок после аварии

Машина перевернулась на бок после аварии

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В Новосибирске суд Первомайского района вынес приговор женщине-водителю, которая насмерть сбила женщину на остановке КСМ 13 ноября 2021 года.

Как ранее сообщали в Госавтоинспекции Новосибирска, водитель была за рулем автомобиля Lexus. В аварии также пострадали двое мужчин-пешеходов, их доставили в больницу.

Суд вынес приговор 15 августа 2022 года. Женщину судили по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). В момент наезда водитель находилась в состоянии опьянения.

— Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, — сообщил НГС помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.

Прокуратура Первомайского района получила приговор, сейчас оценивается законность принятого судом решения. В силу оно еще не вступило.

Накануне суд вынес приговор новосибирцу, которого обвинили в смертельном ДТП в Кемеровской области. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

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