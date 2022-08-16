Новосибирец выслушал приговор за смертельное ДТП в Кемеровской области: один из семи пассажиров погиб
Еще трое получили тяжелые травмы
Накануне, 15 августа, в Промышленновском районном суде Кемеровской области приговорили
По информации ГУ МВД по Кемеровской области, год назад микроавтобус «Тойота-Гранд-Хайс» ехал из Красноярска в Новосибирск, в машине находились водитель-новосибирец и семь пассажиров. В 6 часов утра на 66-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлево мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, из-за чего микроавтобус перевернулся.
Изначально в кемеровской ГИБДД сообщали об одном погибшем и шести пострадавших в результате ДТП, в итоге водителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть одного человека и причинение тяжкого вреда здоровью еще троих (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Вчера, 15 августа 2022 года, мужчина выслушал обвинительный приговор:
— Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, — рассказали в УМВД России по Кемеровской области.
Заявления пострадавших и родственников погибшего пассажира о возмещении им морального вреда суд рассмотрит отдельно.
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