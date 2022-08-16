Новосибирец выслушал приговор за смертельное ДТП в Кемеровской области: один из семи пассажиров погиб

Накануне, 15 августа, в Промышленновском районном суде Кемеровской области приговорили 40-летнего новосибирца, который 12 августа 2021 года устроил смертельное ДТП в Кузбассе.



По информации ГУ МВД по Кемеровской области, год назад микроавтобус «Тойота-Гранд-Хайс» ехал из Красноярска в Новосибирск, в машине находились водитель-новосибирец и семь пассажиров. В 6 часов утра на 66-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлево мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, из-за чего микроавтобус перевернулся.