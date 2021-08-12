В Кузбассе перевернулся микроавтобус, который ехал в Новосибирск. Один человек погиб, шестеро пострадали

В Кузбассе разбился микроавтобус, ехавший из Красноярска в Новосибирск
Авария с участием микроавтобуса произошла около пяти часов утра на 66-м километре автодороги Ленинск — Кузнецкий — Промышленная — Журавлево. В ДТП пострадали шесть человек, один пассажир погиб.
— Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса «Тойота-Гранд-Хайс», который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением. Это привело к тому, что транспортное средство перевернулось, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. — Всего на момент аварии в «Тойоте» находилось 8 человек.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.
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