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В Кузбассе перевернулся микроавтобус, который ехал в Новосибирск. Один человек погиб, шестеро пострадали

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги

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Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции

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В Кузбассе разбился микроавтобус, ехавший из Красноярска в Новосибирск

Авария с участием микроавтобуса произошла около пяти часов утра на 66-м километре автодороги Ленинск — Кузнецкий — Промышленная — Журавлево. В ДТП пострадали шесть человек, один пассажир погиб.

— Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса «Тойота-Гранд-Хайс», который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением. Это привело к тому, что транспортное средство перевернулось, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. — Всего на момент аварии в «Тойоте» находилось 8 человек.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.

На прошлой неделе в серьезную аварию под Челябинском попала семья из Новосибирска. В результате погибла пожилая женщина. Мы публиковали видео с места ДТП.

Утром 11 августа в Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Погиб 55-летний мужчина.

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