Семья из Новосибирска разбилась на трассе в Челябинской области — их авто вылетело на встречку

Семья из Новосибирска попала в ДТП в Челябинской области
Вчера, 4 августа, в Челябинской области на трассе
— 74-летний водитель Volkswagen Polo, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (на данном участке это запрещено) и столкнулся с Toyota Land
В вылетевшем на встречную полосу движения автомобиле находилась семья из Новосибирска — пожилая пара и их 47-летний сын. В результате погибла супруга водителя, женщина 72 лет.
Из-за столкновения с легковушкой Toyota Land
Недалеко от села Верх-Ирмень в Ордынском районе в прошлые выходные произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель. Как сообщает областная Госавтоинспекция, она находилась за рулем Subaru Forester, двигалась по дороге со стороны села Верх-Ирмень в направлении трассы