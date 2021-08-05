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Семья из Новосибирска разбилась на трассе в Челябинской области — их авто вылетело на встречку

В машине находились три человека, один из них погиб

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В результате ДТП на трассе собралась большая пробка

В результате ДТП на трассе собралась большая пробка

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Семья из Новосибирска попала в ДТП в Челябинской области

Вчера, 4 августа, в Челябинской области на трассе M-5 произошло смертельное ДТП — погибла пенсионерка из Новосибирска. Известно, что авария случилась в горнозаводской зоне, в Ашинском районе.

— 74-летний водитель Volkswagen Polo, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (на данном участке это запрещено) и столкнулся с Toyota Land Cruiser 200 под управлением 42-летнего мужчины и Toyota Hiace под управлением 56-летнего водителя, — сообщают наши коллеги из 74.RU со ссылкой на управление ГИБДД по Челябинской области.

В вылетевшем на встречную полосу движения автомобиле находилась семья из Новосибирска — пожилая пара и их 47-летний сын. В результате погибла супруга водителя, женщина 72 лет.

Из-за столкновения с легковушкой Toyota Land Cruiser 200 перевернулся, в автомобиле никто не пострадал. Повреждения получил и микроавтобус Toyota Hiace — там тоже без жертв.

Недалеко от села Верх-Ирмень в Ордынском районе в прошлые выходные произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель. Как сообщает областная Госавтоинспекция, она находилась за рулем Subaru Forester, двигалась по дороге со стороны села Верх-Ирмень в направлении трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар.

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