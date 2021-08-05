Семья из Новосибирска разбилась на трассе в Челябинской области — их авто вылетело на встречку

— 74-летний водитель Volkswagen Polo, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (на данном участке это запрещено) и столкнулся с Toyota Land Cruiser 200 под управлением 42-летнего мужчины и Toyota Hiace под управлением 56-летнего водителя, — сообщают наши коллеги из 74.RU со ссылкой на управление ГИБДД по Челябинской области.