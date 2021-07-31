Женщина-водитель погибла в ДТП на Ордынской трассе — ее выбросило из машины

Недалеко от села Верх-Ирмень в Ордынском районе сегодня, 31 июля, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель. Как сообщает областная Госавтоинспекция, она находилась за рулем Subaru Forester, двигалась по дороге со стороны села Верх-Ирмень в направлении трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар.



— На 3-м км не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате опрокидывания транспортного средства водителя выбросило из автомобиля (предположительно не пристегнута ремнем безопасности). От полученных травм женщина погибла на месте происшествия, — отметили в Госавтоинспекции.

