Женщина-водитель погибла в ДТП на Ордынской трассе — ее выбросило из машины

Недалеко от села Верх-Ирмень в Ордынском районе сегодня, 31 июля, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель. Как сообщает областная Госавтоинспекция, она находилась за рулем Subaru Forester, двигалась по дороге со стороны села Верх-Ирмень в направлении трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар.
— На 3-м км не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате опрокидывания транспортного средства водителя выбросило из автомобиля (предположительно не пристегнута ремнем безопасности). От полученных травм женщина погибла на месте происшествия, — отметили в Госавтоинспекции.
Известно, что погибшей женщине было 52 года.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Утром в пятницу, 30 июля, в Новосибирской области рядом с Искитимом столкнулись «Ниссан-Теана» и тягач «Вольво». Женщина — водитель легкового автомобиля находится в тяжелом состоянии. Мы поговорили с братом пострадавшей.