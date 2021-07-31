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Женщина-водитель погибла в ДТП на Ордынской трассе — ее выбросило из машины

Смертельная авария произошла сегодняшним утром

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Погибшей женщине было 52 года

Погибшей женщине было 52 года

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Недалеко от села Верх-Ирмень в Ордынском районе сегодня, 31 июля, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель. Как сообщает областная Госавтоинспекция, она находилась за рулем Subaru Forester, двигалась по дороге со стороны села Верх-Ирмень в направлении трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар.

— На 3-м км не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате опрокидывания транспортного средства водителя выбросило из автомобиля (предположительно не пристегнута ремнем безопасности). От полученных травм женщина погибла на месте происшествия, — отметили в Госавтоинспекции.

По предположительной версии, женщина не была пристегнута ремнем безопасности

По предположительной версии, женщина не была пристегнута ремнем безопасности

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Известно, что погибшей женщине было 52 года.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Утром в пятницу, 30 июля, в Новосибирской области рядом с Искитимом столкнулись «Ниссан-Теана» и тягач «Вольво». Женщина — водитель легкового автомобиля находится в тяжелом состоянии. Мы поговорили с братом пострадавшей.

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ДТПавариясмерть в аварии
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