Сибирячка на «Ниссане» влетела в фуру — брат пострадавшей ищет видео с ДТП

Брат пострадавшей девушки-водителя сообщил, что сейчас ищет очевидцев происшествия. По его словам, виновником аварии мог оказаться третий автомобиль, о котором ему сообщили свидетели.



— Водитель тягача видел только то, как она уже в него летит. Дальше удар — он на обочину. Свидетели какие-то есть, но все говорят разное. Им надо машины показывать, чтобы они что-то сказали. Нужно, чтобы у кого-то регистратор был, потому что у тягача его не было, а «Ниссан» весь всмятку — ничего не посмотришь уже. А свидетели расходятся в том, какой был третий автомобиль. Якобы по встречке начал ее обгонять, через сплошную, а она, чтобы не попасть в него, в фуру улетела, — пояснил новосибирец.

Он также уточнил, что о ее травмах ему ничего неизвестно — врачи еще не сообщали никакой информации семье пострадавшей. Известно, что девушке сделали операцию в Искитимской центральной городской больнице.