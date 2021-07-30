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Сибирячка на «Ниссане» влетела в фуру — брат пострадавшей ищет видео с ДТП

Родственники девушки подозревают, что виновником аварии могла стать третья машина

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Авария произошла в 10-м часу утра

Авария произошла в 10-м часу утра

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Утром в пятницу, 30 июля, в Новосибирской области рядом с Искитимом столкнулись «Ниссан-Теана» и тягач «Вольво». Женщина-водитель легкового автомобиля находится в тяжелом состоянии.

— В 9 часов 40 минут на 46-м километре трассы Р-256 водитель автомобиля «Ниссан-Теана» двигалась со стороны города Новосибирска и, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Вольво», двигавшимся со стороны Черепаново. В результате ДТП девушка-водитель «Ниссана» получила травмы. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Брат пострадавшей девушки-водителя сообщил, что сейчас ищет очевидцев происшествия. По его словам, виновником аварии мог оказаться третий автомобиль, о котором ему сообщили свидетели.

— Водитель тягача видел только то, как она уже в него летит. Дальше удар — он на обочину. Свидетели какие-то есть, но все говорят разное. Им надо машины показывать, чтобы они что-то сказали. Нужно, чтобы у кого-то регистратор был, потому что у тягача его не было, а «Ниссан» весь всмятку — ничего не посмотришь уже. А свидетели расходятся в том, какой был третий автомобиль. Якобы по встречке начал ее обгонять, через сплошную, а она, чтобы не попасть в него, в фуру улетела, — пояснил новосибирец.

Он также уточнил, что о ее травмах ему ничего неизвестно — врачи еще не сообщали никакой информации семье пострадавшей. Известно, что девушке сделали операцию в Искитимской центральной городской больнице.

Подобное ДТП произошло сегодня ночью совсем недалеко от места этой аварии — «Жигули» врезались в грузовик, пострадали пять человек.

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ДТПДТП на трассе
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