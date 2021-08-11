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УАЗ влетел под фуру на трассе под Новосибирском — водитель погиб

Мужчина совершил обгон в запрещенном месте

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Сейчас на месте работают сотрудники полиции

Сейчас на месте работают сотрудники полиции

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Водитель УАЗа погиб на трассе под Новосибирском

Утром 11 августа в Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Погиб 55-летний мужчина.

Авария, как рассказали в Госавтоинспекции, произошла в 08:45:

— 55-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Чулыма и на 1133-м километре трассы выехал на полосу встречного движения.

Мужчина совершил маневр в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». На встречной полосе УАЗ столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

— В результате происшествия погиб водитель автомобиля УАЗ, житель Чулымского района. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции.

На прошлой неделе в серьезную аварию под Челябинском попала семья из Новосибирска. В результате погибла пожилая женщина. Мы публиковали видео с места ДТП.

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ГАИГИБДДДТПобгон
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