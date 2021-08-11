УАЗ влетел под фуру на трассе под Новосибирском — водитель погиб

Водитель УАЗа погиб на трассе под Новосибирском
Утром 11 августа в Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Погиб
Авария, как рассказали в Госавтоинспекции, произошла в 08:45:
— 55-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ, двигался по автодороге
Мужчина совершил маневр в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». На встречной полосе УАЗ столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.
— В результате происшествия погиб водитель автомобиля УАЗ, житель Чулымского района. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции.
На прошлой неделе в серьезную аварию под Челябинском попала семья из Новосибирска. В результате погибла пожилая женщина. Мы публиковали видео с места ДТП.