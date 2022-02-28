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«Говорит, что только толкнул ее»: в Новосибирске будут судить водителя скорой, который сбил насмерть 7-летнюю Полину

Машина ехала задним ходом, водитель не убедился в безопасности

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Полина шла в музыкальную школу, когда на нее наехала скорая с <nobr class="_">51-летним</nobr> водителем за рулем

Полина шла в музыкальную школу, когда на нее наехала скорая с 51-летним водителем за рулем

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В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла 7-летняя девочка. На скамье подсудимых окажется 51-летний водитель скорой помощи, который в октябре прошлого года сбил насмерть школьницу. Его будут судить по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Автомобиль, сбивший ребенка, был технически исправен. Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы. Отбывать срок в случае вынесения приговора он будет в колонии-поселении.

Отец погибшего ребенка рассказал НГС, что водитель утверждает, что только толкнул его дочь, когда сдавал задом.

— В процессе расследования добавили пункты, дело возвращали на доследование. Человек (обвиняемый. — Прим. ред.) отказывается полностью признать свою вину, он считает, что только толкнул ее машиной, только задел. Это шокировало моего адвоката. Также он (обвиняемый. — Прим. ред.) сказал, что не умеет пользоваться камерой заднего хода, которая есть в машине, — машина 2-летняя, новая. Была проведена техническая экспертиза, которая показала, что машина была полностью исправна. Камера рабочая. С его слов, камера была грязная. Но это к делу не относится — экспертиза показала, что всё исправно, — говорит Алексей.

По словам мужчины, его супруга боится, что виновного «погладят по голове» и ему ничего не будет.

— По данным следствия, 11 октября 2021 года в дневное время обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем, следовал задним ходом по тротуару вблизи дома № 56 улицы Трикотажной Дзержинского района города Новосибирска в направлении от улицы Авиастроителей в сторону улицы Республиканской. В пути следования водитель не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил наезд на малолетнего пешехода, находящегося на тротуаре. Девочка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Трагедия произошла днем 11 октября на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска. Машина заехала на тротуар задним ходом, водитель не заметил ребенка. Отец 7-летней Полины в разговоре с НГС выразил уверенность, что у водителя не было необходимости в таком опасном маневре. Вместе с корреспондентом НГС он побывал на месте ДТП.

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