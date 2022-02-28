«Говорит, что только толкнул ее»: в Новосибирске будут судить водителя скорой, который сбил насмерть 7-летнюю Полину

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла
Отец погибшего ребенка рассказал НГС, что водитель утверждает, что только толкнул его дочь, когда сдавал задом.
— В процессе расследования добавили пункты, дело возвращали на доследование. Человек (обвиняемый. — Прим. ред.) отказывается полностью признать свою вину, он считает, что только толкнул ее машиной, только задел. Это шокировало моего адвоката. Также он (обвиняемый. — Прим. ред.) сказал, что не умеет пользоваться камерой заднего хода, которая есть в машине, — машина
По словам мужчины, его супруга боится, что виновного «погладят по голове» и ему ничего не будет.
— По данным следствия,
Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Трагедия произошла днем