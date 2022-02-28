«Говорит, что только толкнул ее»: в Новосибирске будут судить водителя скорой, который сбил насмерть 7-летнюю Полину

Отец погибшего ребенка рассказал НГС, что водитель утверждает, что только толкнул его дочь, когда сдавал задом.

— В процессе расследования добавили пункты, дело возвращали на доследование. Человек (обвиняемый. — Прим. ред.) отказывается полностью признать свою вину, он считает, что только толкнул ее машиной, только задел. Это шокировало моего адвоката. Также он (обвиняемый. — Прим. ред.) сказал, что не умеет пользоваться камерой заднего хода, которая есть в машине, — машина 2-летняя , новая. Была проведена техническая экспертиза, которая показала, что машина была полностью исправна. Камера рабочая. С его слов, камера была грязная. Но это к делу не относится — экспертиза показала, что всё исправно, — говорит Алексей.

По словам мужчины, его супруга боится, что виновного «погладят по голове» и ему ничего не будет.