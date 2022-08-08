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В Заельцовском парке загорелся двухэтажный ресторан

Со слов администрации, в помещении находятся газовые баллоны

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Во время тушения пожара обрушилась кровля

Во время тушения пожара обрушилась кровля

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В Заельцовском парке Новосибирска загорелся двухэтажный ресторан Shalet (улица Парковая, 88, к. 1) — сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение.

О пожаре в редакцию сообщили сразу несколько читателей.

— В Заельцовском парке сильный пожар в районе центральной станции ж/д, — написал один из них.

Другой уточнил, что горит Shalet.

По словам администрации, внутри были газовые баллоны

По словам администрации, внутри были газовые баллоны

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В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 22:24:

— Со слов администрации, в здании находятся газовые баллоны. Также, по оперативным данным, внутри посетителей не было, самостоятельно эвакуировалось восемь человек персонала. Информация о пострадавших не поступала. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли. В течение 50 минут пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее стремительное распространение огня. Еще через 18 минут ликвидировали открытое горние.

В пресс-службе добавили, что задействованы были 52 человека и 17 единиц техники. На месте создан штаб пожаротушения.

— Продолжаются работы по проливке и разбору обгоревших конструкций. Площадь горения уточняется, — заметили в МЧС.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске загорелся склад с бумагой на улице Троллейной.

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