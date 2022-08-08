В Заельцовском парке загорелся двухэтажный ресторан

В Заельцовском парке Новосибирска загорелся двухэтажный ресторан Shalet (улица Парковая, 88, к. 1) — сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение.



О пожаре в редакцию сообщили сразу несколько читателей.

— В Заельцовском парке сильный пожар в районе центральной станции ж/д, — написал один из них.

Другой уточнил, что горит Shalet.