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16-летний школьник утонул рядом с Бугринским мостом — его тело доставали водолазы

Обстановку на водных объектах Новосибирской области назвали «наихудшей»

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Трагедия произошла недалеко от Бугринского моста

Трагедия произошла недалеко от Бугринского моста

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10 июля в Новосибирске в районе Бугринского моста утонул 16-летний подросток. Тело из Оби достали спасатели МАСС.

— За Бугринским мостом в Кировском районе Новосибирска во время купания в реке Обь утонул подросток, 2005 года рождения. При проведении водолазных работ спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) обнаружили тело, транспортировали его на берег, передали сотрудникам полиции, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по НСО сообщили, что погибшему было 16 лет. Следователи начали проверку по факту происшествия.

Сегодня, 11 июля, во время оперативного совещания в правительстве региона глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов рассказал, что обстановка на водных объектах области остается тяжелой:

— Наихудшая обстановка складывается на водных объектах. За неделю произошло пять происшествий: в Новосибирске, Карасукском, Новосибирском, Ордынском, Черепановском районах. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Три человека были спасены.

В конце июня в реке Ине в Новосибирске утонул 9-летний мальчик. Его тело не могли найти несколько часов.

ГУ МЧСМАССутонул подросток
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