16-летний школьник утонул рядом с Бугринским мостом — его тело доставали водолазы
Обстановку на водных объектах Новосибирской области назвали «наихудшей»
10 июля в Новосибирске в районе Бугринского моста утонул
— За Бугринским мостом в Кировском районе Новосибирска во время купания в реке Обь утонул подросток, 2005 года рождения. При проведении водолазных работ спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) обнаружили тело, транспортировали его на берег, передали сотрудникам полиции, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по НСО сообщили, что погибшему было 16 лет. Следователи начали проверку по факту происшествия.
Сегодня, 11 июля, во время оперативного совещания в правительстве региона глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов рассказал, что обстановка на водных объектах области остается тяжелой:
— Наихудшая обстановка складывается на водных объектах. За неделю произошло пять происшествий: в Новосибирске, Карасукском, Новосибирском, Ордынском, Черепановском районах. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Три человека были спасены.
В конце июня в реке Ине в Новосибирске утонул