«Потерял равновесие и упал с высоты в 7 метров»: вынесен приговор о смерти электрослесаря на стройке

Вчера, 4 июля, вынесли приговор 33-летнему прорабу стройки по улице Гаранина за нарушение техники безопасности — на объекте погиб рабочий. Подсудимому назначили полтора года условно, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.



По данным следствия, днем 14 февраля электрослесарь на стройке находился на уровне третьего этажа. Он, по указанию прораба, перешел по элементам, на которых не было ограждения. Сам рабочий был без индивидуальной защиты.