«Потерял равновесие и упал с высоты в 7 метров»: вынесен приговор о смерти электрослесаря на стройке
Наказание назначили его прорабу
Вчера, 4 июля, вынесли приговор
По данным следствия, днем 14 февраля электрослесарь на стройке находился на уровне третьего этажа. Он, по указанию прораба, перешел по элементам, на которых не было ограждения. Сам рабочий был без индивидуальной защиты.
— На границе перепада уровня высот рабочий потерял равновесие и упал с высоты не менее семи метров на поверхность бетонной площадки первого этажа, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.
После падения и удара рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Суд назначил прорабу полтора года условно с испытательным сроком.
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Как сообщили в Следственном комитете Новосибирской области, застройщик по улице Гаранина — ООО СЗ «Никольский Парк». Представители компании не стали давать комментарий по данному происшествию.
По данным базы данных «Контур.Фокус», компания ООО СЗ «Никольский Парк» образована 3 марта 2020 года. Директор ООО — Евгений Гаврилов. Владельцами являются в равных долях Александр Веретенин и Евгений Гаврилов. Выручка компании за 2021 год составила 8,4 млн рублей, прибыль организация не получила, чистый убыток — 389 тысяч рублей.
Также, по данным следствия, подрядчик, который выполнял работы, — ООО «ТехСтрой 2000». В базе данных «Контур.Фокус» указаны два номера, которые относятся к компании. По первому номеру сообщили, что он уже не относится к «Техстрою». По второму номеру ответил мужчина, который сообщил, что он из другой компании и может передать информацию ООО «ТехСтрой 2000», контактные данные организации он предоставлять отказался. На момент публикации с журналистом НГС представители организации не связались.
Компания ООО «ТехСтрой 2000» образована 26 октября 2016 года. Директор и учредитель — Василий Порсев. По данным базы данных «Контур.Фокус», баланс компании на 2021 год составил 11,4 млн рублей, за год организация также прибыль не получила, ее чистый убыток — 1,8 млн рублей.
В июне НГС писал, что на стройке в Бердске рабочего засыпало землей в траншее — он скончался от полученных травм.