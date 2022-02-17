Рабочий погиб на стройке в Новосибирске — он сорвался с высоты

В Новосибирске рабочий погиб на стройке на улице Гаранина. Накануне 53-летний мужчина сорвался с высоты и скончался на месте происшествия.
— По данному факту проводится проверка, — сообщили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
На улице Гаранина возводится несколько зданий, в ведомстве не сказали точный адрес, где погиб рабочий. Следователи также не уточнили дату, когда произошла трагедия.
Ранее, 1 февраля, в Новосибирске на стройке четвертого моста скончался мужчина, который упал с большой высоты. Строители четвертого моста начали внутреннюю проверку.