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Рабочий погиб на стройке в Новосибирске — он сорвался с высоты

Следователи проводят проверку

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Рабочий погиб на месте происшествия

Рабочий погиб на месте происшествия

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В Новосибирске рабочий погиб на стройке на улице Гаранина. Накануне 53-летний мужчина сорвался с высоты и скончался на месте происшествия.

— По данному факту проводится проверка, — сообщили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

На улице Гаранина возводится несколько зданий, в ведомстве не сказали точный адрес, где погиб рабочий. Следователи также не уточнили дату, когда произошла трагедия.

Ранее, 1 февраля, в Новосибирске на стройке четвертого моста скончался мужчина, который упал с большой высоты. Строители четвертого моста начали внутреннюю проверку.

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погиб рабочийсорвался с высоты
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