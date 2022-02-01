1 февраля вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 3/10
usd 77.47
eur 86.50
СрочноРабочий упал с высоты на стройке четвертого моста
Все новости
Все новости

Рабочий сорвался с высоты в 60 метров на стройке четвертого моста в Новосибирске

Он погиб на месте

9 773
66Обсудить

Поделиться

Судя по тому, с какой высоты упал рабочий, он находился на одном из пилонов

Судя по тому, с какой высоты упал рабочий, он находился на одном из пилонов

Поделиться

Сегодня, 1 февраля, в Новосибирске на стройке четвертого моста скончался мужчина, который упал с большой высоты.

— Рабочий, около 40 лет, сорвался с высоты примерно в 60 метров. Получил травмы, несовместимые с жизнью. Это произошло в 12:30, в 12:40 скорая была на месте, — сообщила сотрудник центральной станции скорой медицинской помощи в Новосибирске Ирина Большакова.

НГС написал запрос в пресс-службу группы «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста, чтобы узнать подробности произошедшего. Следственный комитет начал проверку.

В конце января на предприятии на улице станционной погиб рабочий, который упал с трехметровой высоты. Его тело обнаружили утром.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ27

Поделиться

Поделиться

погиб рабочийчетвертый мостскорая
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter