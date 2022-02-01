Рабочий сорвался с высоты в 60 метров на стройке четвертого моста в Новосибирске

Сегодня, 1 февраля, в Новосибирске на стройке четвертого моста скончался мужчина, который упал с большой высоты.
— Рабочий, около 40 лет, сорвался с высоты примерно в 60 метров. Получил травмы, несовместимые с жизнью. Это произошло в 12:30, в 12:40 скорая была на месте, — сообщила сотрудник центральной станции скорой медицинской помощи в Новосибирске Ирина Большакова.
НГС написал запрос в пресс-службу группы «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста, чтобы узнать подробности произошедшего. Следственный комитет начал проверку.
В конце января на предприятии на улице станционной погиб рабочий, который упал с трехметровой высоты. Его тело обнаружили утром.