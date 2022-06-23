«Ждали с 2014-го, удивлялись»: как Новошахтинск переживает удар украинских дронов по нефтезаводу

— Я сразу побежала собирать все документы, думала уже ребенка с садика забирать, что-то делать, — вспоминает Любовь. — Страшно было, конечно.



Ее муж отмечает: ладно нефтезавод, еще ближе к их дому газоперерабатывающий. Говорит, если его взорвут, «то это всё».



— Это тяжело. Засыпать, зная, что может быть удар по заводу. За детей страшно — старшему пятнадцать, младшему четыре. Да не то что по заводу, оно ведь и случайно прилететь в дом может, лупят как попало, — говорит муж Любови.



На вопрос, хотела бы семья уехать отсюда — подальше от нефтезавода у самой границы с Украиной — Любовь в ответ спрашивает: «А куда?» Отвечаю: хотя бы в Новошахтинск.

