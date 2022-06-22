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Утечку опасного вещества обнаружили на железной дороге в Омске: такая же произошла два дня назад под Новосибирском

В МЧС уточнили, что утечка произошла из разных контейнеров

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Течь из контейнера, в котором находились 200-литровые емкости с веществом, обнаружили сегодня утром

Течь из контейнера, в котором находились 200-литровые емкости с веществом, обнаружили сегодня утром

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Сегодня утром, 22 июня, в Омске произошла утечка опасного вещества толуилендиизоцианата на железной дороге в Омске. Химическая жидкость опасна для человека при вдыхании и попадании на кожу.

— Поступила информация, что на станции в Омске происходит истечение толуилендиизоцианата из железнодорожного вагона-контейнера, следовавшего из Владивостока до станции Силикатная. Контейнер отогнан на тупиковый путь. На месте работают 24 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники, — рассказали в ГУ МЧС России по Омской области.

20 июня точно такая же утечка произошла на железной дороге в Барабинске Новосибирской области. Течь из контейнера обнаружили вечером, на ликвидацию последствий спасателям понадобились сутки. Контейнер, в котором хранились емкости с толуилендиизоцианатом также отогнали на тупиковый путь. Химическое вещество текло со скоростью 1–2 капли в минуту.

Толуилендиизоцианат используется в качестве сырья для адгезивов, герметиков, материалов-уплотнителей и в производстве полиуретановых лакокрасочных покрытий. Имеет характерный резкий запах, относится к чрезвычайно ядовитым веществам.

— Превышения допустимой концентрации веществ не обнаружено. Место розлива жидкости пролито водой и обложено абсорбентом, — сообщили в пресс-службе Новосибирского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что протечки в Барабинске и Омске произошли из разных контейнеров.

В январе в Первомайском районе Новосибирска произошла утечка опасного газа диметиламина — спасатели работали на железной дороге больше суток.

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