Утечку опасного вещества обнаружили на железной дороге в Омске: такая же произошла два дня назад под Новосибирском
В МЧС уточнили, что утечка произошла из разных контейнеров
Сегодня утром, 22 июня, в Омске произошла утечка опасного вещества толуилендиизоцианата на железной дороге в Омске. Химическая жидкость опасна для человека при вдыхании и попадании на кожу.
— Поступила информация, что на станции в Омске происходит истечение толуилендиизоцианата из железнодорожного вагона-контейнера, следовавшего из Владивостока до станции Силикатная. Контейнер отогнан на тупиковый путь. На месте работают 24 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники, — рассказали в ГУ МЧС России по Омской области.
20 июня точно такая же утечка произошла на железной дороге в Барабинске Новосибирской области. Течь из контейнера обнаружили вечером, на ликвидацию последствий спасателям понадобились сутки. Контейнер, в котором хранились емкости с толуилендиизоцианатом также отогнали на тупиковый путь. Химическое вещество текло со скоростью 1–2 капли в минуту.
Толуилендиизоцианат используется в качестве сырья для адгезивов, герметиков, материалов-уплотнителей и в производстве полиуретановых лакокрасочных покрытий. Имеет характерный резкий запах, относится к чрезвычайно ядовитым веществам.
— Превышения допустимой концентрации веществ не обнаружено. Место розлива жидкости пролито водой и обложено абсорбентом, — сообщили в пресс-службе Новосибирского главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что протечки в Барабинске и Омске произошли из разных контейнеров.
В январе в Первомайском районе Новосибирска произошла утечка опасного газа диметиламина — спасатели работали на железной дороге больше суток.