Что горело во время крупного пожара возле «Ауры»: разглядываем 10 кадров с места
Открытое горение было ликвидировано в 20:50 11 июня
Крупный пожар произошел в Новосибирске в районе 19:25 неподалеку от торгового центра «Аура». Очевидцы наблюдали пожар из разных частей города, в том числе из центра и площади Калинина.
Возгорание началось на улице Тополевой, 23. Там находятся почти расселенные бараки.
— На Тополевой, 23 горят сараи, бараки, гаражи, мусор, трава и бревна. Со слов местных жителей, один барак полурасселенный, там проживает 1 человек. Внутри него никого нет. Огонь распространился на еще один жилой барак, — сообщил один из очевидцев.
— На момент прибытия первых пожарных было установлено, что открытым огнем горят надворные постройки сарая, также огонь распространился на рядом расположенные бараки (предварительно, частично расселенные). Силы и средства стянуты по повышенному рангу пожарной опасности. По оперативной информации, в сараях могут находиться газовые баллоны. Бараки проверены на предмет нахождения людей: они отсутствуют. Дополнительная информация будет представлена позднее, — сообщили НГС в ГУ МЧС региона в 20:00.
Пожару был присвоен повышенный ранг пожароопасности.
На улице Тополевой, 23 находится признанный памятником истории дом для шести семей старших офицеров в Военном городке.
Официальный представитель ведомства Павел Винаков добавил, что большое количество возгораний фиксируется из-за поджогов тополиного пуха. В МЧС попросили жителей Новосибирска проявить особую бдительность во время сезона тополиного пуха, который моментально воспламеняется.
Открытое возгорание было ликвидировано в 20:50.
Пострадавших в пожаре не было.
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