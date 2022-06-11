Что горело во время крупного пожара возле «Ауры»: разглядываем 10 кадров с места

— На Тополевой, 23 горят сараи, бараки, гаражи, мусор, трава и бревна. Со слов местных жителей, один барак полурасселенный, там проживает 1 человек. Внутри него никого нет. Огонь распространился на еще один жилой барак, — сообщил один из очевидцев.