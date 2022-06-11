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Тема дняКрупный пожар в районе «Ауры»
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Что горело во время крупного пожара возле «Ауры»: разглядываем 10 кадров с места

Открытое горение было ликвидировано в 20:50 11 июня

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Тушение пожара заняло около 45 минут

Тушение пожара заняло около 45 минут

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Крупный пожар произошел в Новосибирске в районе 19:25 неподалеку от торгового центра «Аура». Очевидцы наблюдали пожар из разных частей города, в том числе из центра и площади Калинина.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков выехал на место, оказавшись на Тополевой вслед за пожарными

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков выехал на место, оказавшись на Тополевой вслед за пожарными

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Возгорание началось на улице Тополевой, 23. Там находятся почти расселенные бараки.

По предварительным данным, в этом доме проживает один человек, которого не оказалось на месте в момент пожара

По предварительным данным, в этом доме проживает один человек, которого не оказалось на месте в момент пожара

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— На Тополевой, 23 горят сараи, бараки, гаражи, мусор, трава и бревна. Со слов местных жителей, один барак полурасселенный, там проживает 1 человек. Внутри него никого нет. Огонь распространился на еще один жилой барак, — сообщил один из очевидцев.

В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 19:25

В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 19:25

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— На момент прибытия первых пожарных было установлено, что открытым огнем горят надворные постройки сарая, также огонь распространился на рядом расположенные бараки (предварительно, частично расселенные). Силы и средства стянуты по повышенному рангу пожарной опасности. По оперативной информации, в сараях могут находиться газовые баллоны. Бараки проверены на предмет нахождения людей: они отсутствуют. Дополнительная информация будет представлена позднее, — сообщили НГС в ГУ МЧС региона в 20:00.

Тушение пожара усложнялось тем, что имелась информация о наличии в бараке газового баллона

Тушение пожара усложнялось тем, что имелась информация о наличии в бараке газового баллона

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Пожару был присвоен повышенный ранг пожароопасности.

Людей в бараке пожарные не обнаружили

Людей в бараке пожарные не обнаружили

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На улице Тополевой, 23 находится признанный памятником истории дом для шести семей старших офицеров в Военном городке.

Пожар тушили с особой осторожностью из-за вероятности взрыва баллона с газом

Пожар тушили с особой осторожностью из-за вероятности взрыва баллона с газом

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Официальный представитель ведомства Павел Винаков добавил, что большое количество возгораний фиксируется из-за поджогов тополиного пуха. В МЧС попросили жителей Новосибирска проявить особую бдительность во время сезона тополиного пуха, который моментально воспламеняется.

Причиной пожара мог стать тополиный пух — точнее, его неаккуратный поджог

Причиной пожара мог стать тополиный пух — точнее, его неаккуратный поджог

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Открытое возгорание было ликвидировано в 20:50.

Причины пожара устанавливаются на момент публикации

Причины пожара устанавливаются на момент публикации

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Пострадавших в пожаре не было.

После такой ударной работы хочется пить

После такой ударной работы хочется пить

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Сегодня, 11 июня, на Чистой Слободе во дворе дома на улице Забалуева загорелся седан Mercedes-Benz E-Class. Огонь полностью охватил транспортное средство.

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