Пожар попал на видео: Mercedes-Benz E-Class сгорел в микрорайоне Чистая Слобода Новосибирска
Огонь также повредил находящийся поблизости автомобиль Kia Soul
11 июня на Чистой Слободе во дворе дома на улице Забалуева загорелся седан Mercedes-Benz E-Class. Огонь полностью охватил транспортное средство.
По словам подписчика паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», владелец «Мерседеса» присутствовал на месте происшествия, он не пострадал. Возгорание ликвидировали пожарные.
— В 11:49 выехали на возгорание по улице Забалуева, через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. Открытым огнем горел автомобиль марки Mercedes. Также огнем были повреждены лакокрасочные и пластиковые элементы автомобиля Kia Soul, который находился рядом. В 11:56 возгорание было потушено, причины пожара устанавливаются, — сообщили НГС в региональном управлении МЧС.
6 июня седан Hyundai Solaris сгорел во дворе дома на улице Учительской в Новосибирске. Инцидент произошел 5 июня около 22:00.На опубликованной видеозаписи видно, как машина полностью охвачена огнем и взрывается.