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Крупный пожар в районе торгового центра «Аура» произошёл в Новосибирске: горят бараки

Загорелись бараки, гаражи, мусор, трава и бревна.

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Дым видно с центра Новосибирска.

Дым видно с центра Новосибирска.

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Крупный пожар произошёл в Новосибирске в районе 19.45. Редактор НГС Елена Громкова запечатлела фото дыма, распространяющегося в районе ТЦ «Аура». По данным паблика АСТ-54 «ВКонтакте», возгорание произошло в районе дома на улице Тополевой,23.

— На Тополёвой, 23, горят сараи, бараки, гаражи, мусор, трава и брёвна. Со слов местных жителей, один барак полурасселённый, там проживает 1 человек. Внутри него никого нет. Огонь распространился на ещё один жилой барак, — сообшил подписчик паблика.

НГС обратился за комментарием в региональное управление МЧС, на момент публикации этого материала, редакция не получила оперативного комментария.

Сегодня, 11 июня на Чистой Слободе во дворе дома на улице Забалуева загорелся седан Mercedes-Benz E-Class. Огонь полностью охватил транспортное средство.

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