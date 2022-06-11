Крупный пожар в районе торгового центра «Аура» произошёл в Новосибирске: горят бараки
Загорелись бараки, гаражи, мусор, трава и бревна.
Крупный пожар произошёл в Новосибирске в районе 19.45. Редактор НГС Елена Громкова запечатлела фото дыма, распространяющегося в районе ТЦ «Аура». По данным паблика АСТ-54 «ВКонтакте», возгорание произошло в районе дома на улице Тополевой,23.
— На Тополёвой, 23, горят сараи, бараки, гаражи, мусор, трава и брёвна. Со слов местных жителей, один барак полурасселённый, там проживает 1 человек. Внутри него никого нет. Огонь распространился на ещё один жилой барак, — сообшил подписчик паблика.
НГС обратился за комментарием в региональное управление МЧС, на момент публикации этого материала, редакция не получила оперативного комментария.
Сегодня, 11 июня на Чистой Слободе во дворе дома на улице Забалуева загорелся седан Mercedes-Benz E-Class. Огонь полностью охватил транспортное средство.