«Сказал родителям, что вернется к 10 вечера»: 16-летний подросток пропал в Новосибирской области
Мальчик ранее не уходил и не терялся
В городе Болотное Новосибирской области пропал 16–летний Кирилл Зуров. Его местонахождение не известно с 14 мая 2022 года. Молодой человек ушел на прогулку и не вернулся, сообщили НГС в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Новосибирске.
— Мальчик ранее из дома не уходил и не терялся. В день пропажи ушел на прогулку, сказав родителям, что вернется к 10 вечера. Домой так и не пришел, на звонки и сообщения не отвечал, а к утру телефон был уже недоступен. Мальчик характеризуется положительно, серьезных проблем с учебой или конфликтов со сверстниками не было, на учете нигде не состоит, — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.
Приметы мальчика: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза и русые волосы. В день пропажи Кирилл был одет в белую ветровку, черные спортивные штаны и серо–зеленые кроссовки.
На данный момент идет размещение информации в сети Интернет по городу Болотное и прилегающим населенным пунктам. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно).
Ранее 13 мая 2022 года в селе Филиппово Ордынского района Новосибирской области пропала 20-летняя Евгения Евгеньевна Фризен. Девушка также не вернулась с прогулки.