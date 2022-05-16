«Сказал родителям, что вернется к 10 вечера»: 16-летний подросток пропал в Новосибирской области

В городе Болотное Новосибирской области пропал 16–летний Кирилл Зуров. Его местонахождение не известно с 14 мая 2022 года. Молодой человек ушел на прогулку и не вернулся, сообщили НГС в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Новосибирске.



— Мальчик ранее из дома не уходил и не терялся. В день пропажи ушел на прогулку, сказав родителям, что вернется к 10 вечера. Домой так и не пришел, на звонки и сообщения не отвечал, а к утру телефон был уже недоступен. Мальчик характеризуется положительно, серьезных проблем с учебой или конфликтов со сверстниками не было, на учете нигде не состоит, — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.