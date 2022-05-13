20-летняя девушка пропала в Новосибирской области — у нее проблемы со здоровьем

В селе Филиппово Ордынского района Новосибирской области пропала 20-летняя Евгения Евгеньевна Фризен. Девушка не вернулась с прогулки, сообщается на страницах в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске.

— По определенным причинам, связанным с состоянием здоровья, ей требуется контроль со стороны родных и близких, обеспечение определенных условий жизни и труда, поэтому то, что она находится вне дома, это не лучшие для нее условия. Ранее уже уходила, но к нам в отряд за помощью обратились впервые. Была на прогулке, после которой телефон отключен, домой не вернулась, а те места, где раньше она уходила, бывала и ее находили, проверили — ее нет. Девушка может находиться в любом населенном пункте, самостоятельно передвигается, но нужно ее найти, — сообщила корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.