20-летняя девушка пропала в Новосибирской области — у нее проблемы со здоровьем
Евгения ранее сбегала
В селе Филиппово Ордынского района Новосибирской области пропала
— По определенным причинам, связанным с состоянием здоровья, ей требуется контроль со стороны родных и близких, обеспечение определенных условий жизни и труда, поэтому то, что она находится вне дома, это не лучшие для нее условия. Ранее уже уходила, но к нам в отряд за помощью обратились впервые. Была на прогулке, после которой телефон отключен, домой не вернулась, а те места, где раньше она уходила, бывала и ее находили, проверили — ее нет. Девушка может находиться в любом населенном пункте, самостоятельно передвигается, но нужно ее найти, — сообщила корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.
Приметы девушки: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. Евгения была одета в белую ветровку, синие джинсы и красные кроссовки. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда
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