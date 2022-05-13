СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 65.79
eur 68.78
Тема дняРежиссер Звягинцев — о вакцинации и болезни
Все новости
Все новости

20-летняя девушка пропала в Новосибирской области — у нее проблемы со здоровьем

Евгения ранее сбегала

1 731
Раньше Евгения уже убегала

Раньше Евгения уже убегала

Поделиться

В селе Филиппово Ордынского района Новосибирской области пропала 20-летняя Евгения Евгеньевна Фризен. Девушка не вернулась с прогулки, сообщается на страницах в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске.

— По определенным причинам, связанным с состоянием здоровья, ей требуется контроль со стороны родных и близких, обеспечение определенных условий жизни и труда, поэтому то, что она находится вне дома, это не лучшие для нее условия. Ранее уже уходила, но к нам в отряд за помощью обратились впервые. Была на прогулке, после которой телефон отключен, домой не вернулась, а те места, где раньше она уходила, бывала и ее находили, проверили — ее нет. Девушка может находиться в любом населенном пункте, самостоятельно передвигается, но нужно ее найти, — сообщила корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.

Приметы девушки: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. Евгения была одета в белую ветровку, синие джинсы и красные кроссовки. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8 800 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

В Новосибирской области, в Бердске, пропала 61-летняя женщина. Местонахождение Ларисы Шкарупы неизвестно с 16 апреля.

По теме 5

поискпропажа«ЛизаАлерт»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2