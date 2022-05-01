При крушении вертолета Ми-8 с пожарными на борту в Забайкалье погиб отец шестерых детей

Вертолет Ми-8, принадлежащий частной компании, но работавший на тушении природных пожаров в Забайкалье, совершил жесткую посадку на аэродроме в городе Могоче Забайкальского края, после чего разрушился и сгорел. В одном тексте собрали всё, что известно официально и из источников.



О том, что в Могоче «упал» вертолет, кажется, узнали сразу все местные жители, которые начали делиться видеозаписями в социальных сетях. В пресс-службе МЧС России по Забайкальскому краю информацию о происшествии очень быстро подтвердили.