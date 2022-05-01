При крушении вертолета Ми-8 с пожарными на борту в Забайкалье погиб отец шестерых детей
Вертолет возвращался с тушения пожара
Вертолет Ми-8, принадлежащий частной компании, но работавший на тушении природных пожаров в Забайкалье, совершил жесткую посадку на аэродроме в городе Могоче Забайкальского края, после чего разрушился и сгорел. В одном тексте собрали всё, что известно официально и из источников.
О том, что в Могоче «упал» вертолет, кажется, узнали сразу все местные жители, которые начали делиться видеозаписями в социальных сетях. В пресс-службе МЧС России по Забайкальскому краю информацию о происшествии очень быстро подтвердили.
В официальных формулировках то, что произошло с вертолетом, называется жесткой посадкой. Вертолет, по данным пресс-службы правительства края, принадлежит частной компании, но законтрактован для работы на природных пожарах — доставляет огнеборцев до места тушения и обратно.
— Вертолет краю не принадлежит, техника контрактуется для работы на пожарах, чтобы доставлять людей. Вертолет совершил жесткую посадку, — прокомментировал начальник управления пресс-службы и информации правительства Забайкальского края Роман Шадрин со ссылкой на первого замминистра природных ресурсов края Заура Аппоева.
Позже Шадрин сообщил, что вертолет возвращался с тушения пожара в районе села Моклакан, расположенного в Тунгиро-Олёкминском районе Забайкальского края. На борту находились 15 человек, большинство из которых пожарные. Один погиб, пятеро находятся в удовлетворительном состоянии — госпитализированы. В Минздраве края сообщили, что врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.
По данным источника ТАСС, в качестве приоритетных версий причины жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье рассматриваются ошибка экипажа и отказ техники.
По данным системы «Контур.Фокус», Читинская база авиационной охраны лесов в 2022 году заключила контракт с ООО «Мост авиа» из Благовещенска на 34,5 миллиона рублей. По контракту, фирма должна предоставлять услуги по аренде воздушных транспортных средств. Фирма существует с 2014 года.
Начальник Читинской базы авиационной охраны лесов Андрей Верхушин сообщил, что во время ЧП с вертолетом в Могоче погиб пожарный-десантник Аркадий Лакушин. Ему было 48 лет, он воспитывал шестерых детей.
— Парашютист-пожарный Тунгокоченского авиаотделения, проживал в селе Тунгокочен, 1974 года рождения, на службе более 20 лет. Хороший парень, отличный специалист при тушении лесных пожаров, — рассказал корреспонденту ИА «Чита.Ру» Верхушин.
По факту авиапроисшествия, произошедшего с вертолетом Ми-8 в Забайкальском крае 1 мая, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
— При осуществлении посадки на аэродром Могоча для дозаправки экипаж потерял управление и совершил жесткую посадку на территории аэродрома Могоча, — сообщается на сайте прокуратуры.
— Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в ООО «Мост-Авиа». <...> Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР по факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного